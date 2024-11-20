https://ria.ru/20241120/fsb-1984743004.html

ФСБ задержала гражданина Германии, въехавшего из Польши для диверсий

ФСБ задержала гражданина Германии, въехавшего из Польши для диверсий - РИА Новости, 20.11.2024

ФСБ задержала гражданина Германии, въехавшего из Польши для диверсий

Российские спецслужбы задержали на границе Калининградской области гражданина Германии Николая Гайдука, планировавшего диверсии на объектах энергетики, сообщила РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T08:48

2024-11-20T08:48

2024-11-20T10:39

происшествия

калининградская область

германия

гамбург (город)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские спецслужбы задержали на границе Калининградской области гражданина Германии Николая Гайдука, планировавшего диверсии на объектах энергетики, сообщила ФСБ."Гайдук Николай Викторович задержан при очередном въезде на территорию Калининградской области из Республики Польша для организации диверсионной деятельности на объектах энергетики. В результате досмотра используемого им автомобиля Ford Focus с государственными регистрационными знаками HHS5305 (ФРГ) изъято 0,5 литра жидкого взрывчатого вещества", — отметили в ведомстве.Задержанный 1967 года рождения живет в Гамбурге по адресу: улица Кройцбургерштрассе, 42.Установлено, что задание по организации теракта и компоненты самодельной бомбы ему передал гражданин Украины Александр Жоров. Он также родился в 1967 году, живет в Гамбурге и имеет ВНЖ в Германии.Возбуждено уголовное дело по статьям "Теракт" и "Контрабанда взрывчатых веществ", Гайдука арестовали. По информации ФСБ, он также причастен к подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде в марте этого года.Оперативные кадры задержания и досмотра показал телеканал "Россия 24". Из них следует, что провезти взрывчатку задержанный пытался в бутылке из-под шампуня.Гайдук признал, что причастен к взрыву на ГРС в марте, и рассказал об оборудованном на калининградском кладбище тайнике.По словам задержанного, в ноябре 2023 года его завербовал Жоров — бывший сослуживец и экс-подполковник одесской полиции. Он призвал Гайдука "внести лепту" в окончание конфликта на Украине.

https://ria.ru/20241114/fsb-1983688956.html

https://ria.ru/20241119/fsb-1984530817.html

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германия

гамбург (город)

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Дарья Буймова

происшествия, калининградская область, германия, гамбург (город), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)