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ФСБ задержала гражданина Германии, въехавшего из Польши для диверсий - РИА Новости, 20.11.2024
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08:48 20.11.2024 (обновлено: 10:39 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/fsb-1984743004.html
ФСБ задержала гражданина Германии, въехавшего из Польши для диверсий
ФСБ задержала гражданина Германии, въехавшего из Польши для диверсий - РИА Новости, 20.11.2024
ФСБ задержала гражданина Германии, въехавшего из Польши для диверсий
Российские спецслужбы задержали на границе Калининградской области гражданина Германии Николая Гайдука, планировавшего диверсии на объектах энергетики, сообщила РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T08:48
2024-11-20T10:39
происшествия
калининградская область
германия
гамбург (город)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские спецслужбы задержали на границе Калининградской области гражданина Германии Николая Гайдука, планировавшего диверсии на объектах энергетики, сообщила ФСБ."Гайдук Николай Викторович задержан при очередном въезде на территорию Калининградской области из Республики Польша для организации диверсионной деятельности на объектах энергетики. В результате досмотра используемого им автомобиля Ford Focus с государственными регистрационными знаками HHS5305 (ФРГ) изъято 0,5 литра жидкого взрывчатого вещества", — отметили в ведомстве.Задержанный 1967 года рождения живет в Гамбурге по адресу: улица Кройцбургерштрассе, 42.Установлено, что задание по организации теракта и компоненты самодельной бомбы ему передал гражданин Украины Александр Жоров. Он также родился в 1967 году, живет в Гамбурге и имеет ВНЖ в Германии.Возбуждено уголовное дело по статьям "Теракт" и "Контрабанда взрывчатых веществ", Гайдука арестовали. По информации ФСБ, он также причастен к подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде в марте этого года.Оперативные кадры задержания и досмотра показал телеканал "Россия 24". Из них следует, что провезти взрывчатку задержанный пытался в бутылке из-под шампуня.Гайдук признал, что причастен к взрыву на ГРС в марте, и рассказал об оборудованном на калининградском кладбище тайнике.По словам задержанного, в ноябре 2023 года его завербовал Жоров — бывший сослуживец и экс-подполковник одесской полиции. Он призвал Гайдука "внести лепту" в окончание конфликта на Украине.
https://ria.ru/20241114/fsb-1983688956.html
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происшествия, калининградская область, германия, гамбург (город), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Калининградская область, Германия, Гамбург (город), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

ФСБ задержала гражданина Германии, въехавшего из Польши для диверсий

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские спецслужбы задержали на границе Калининградской области гражданина Германии Николая Гайдука, планировавшего диверсии на объектах энергетики, сообщила ФСБ.
"Гайдук Николай Викторович задержан при очередном въезде на территорию Калининградской области из Республики Польша для организации диверсионной деятельности на объектах энергетики. В результате досмотра используемого им автомобиля Ford Focus с государственными регистрационными знаками HHS5305 (ФРГ) изъято 0,5 литра жидкого взрывчатого вещества", — отметили в ведомстве.
© ФСБ РоссииЗадержанный на границе в Калининградской области гражданин Германии
Задержанный на границе в Калининградской области гражданин Германии
Задержанный на границе в Калининградской области гражданин Германии
© ФСБ России
1 из 2
© ФСБ РоссииЗадержанный на границе в Калининградской области гражданин Германии
Задержанный на границе в Калининградской области гражданин Германии
Задержанный на границе в Калининградской области гражданин Германии
© ФСБ России
2 из 2
Задержанный на границе в Калининградской области гражданин Германии
© ФСБ России
1 из 2
Задержанный на границе в Калининградской области гражданин Германии
© ФСБ России
2 из 2
Задержанный 1967 года рождения живет в Гамбурге по адресу: улица Кройцбургерштрассе, 42.
Установлено, что задание по организации теракта и компоненты самодельной бомбы ему передал гражданин Украины Александр Жоров. Он также родился в 1967 году, живет в Гамбурге и имеет ВНЖ в Германии.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Теракт" и "Контрабанда взрывчатых веществ", Гайдука арестовали. По информации ФСБ, он также причастен к подрыву трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде в марте этого года.
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Оперативные кадры задержания и досмотра показал телеканал "Россия 24". Из них следует, что провезти взрывчатку задержанный пытался в бутылке из-под шампуня.
Гайдук признал, что причастен к взрыву на ГРС в марте, и рассказал об оборудованном на калининградском кладбище тайнике.
По словам задержанного, в ноябре 2023 года его завербовал Жоров — бывший сослуживец и экс-подполковник одесской полиции. Он призвал Гайдука "внести лепту" в окончание конфликта на Украине.
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ПроисшествияКалининградская областьГерманияГамбург (город)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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