https://ria.ru/20250104/ekaterinburg-1992498222.html

В Екатеринбурге предотвратили теракт

В Екатеринбурге предотвратили теракт - РИА Новости, 04.01.2025

В Екатеринбурге предотвратили теракт

ФСБ задержала четырех граждан России, планировавших совершить теракт в местах массового скопления людей в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T14:46:00+03:00

2025-01-04T14:46:00+03:00

2025-01-04T15:25:00+03:00

россия

свердловская область

екатеринбург

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. ФСБ задержала четырех граждан России, планировавших совершить теракт в местах массового скопления людей в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба ведомства. "Задержаны четверо граждан 2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории России террористической организации и планировавших совершение террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге", — говорится в заявлении.Отмечается, что двое из задержанных также причастны к поджогу служебного автомобиля управления МВД по Свердловской области.У злоумышленников изъяли компоненты СВУ и средства связи с инструкциями по его изготовлению, указали в пресс-службе.Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, а также о незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств.Сейчас ФСБ собирает доказательства преступной деятельности задержанных.

https://ria.ru/20241229/zaderzhanie-1991968729.html

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Признания молодых людей, готовивших теракт в Екатеринбурге ФСБ обнародовала видео с признаниями молодых людей, готовивших теракт в Екатеринбурге 2025-01-04T14:46 true PT1M30S

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россия, свердловская область, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия