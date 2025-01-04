https://ria.ru/20250104/ekaterinburg-1992498222.html
В Екатеринбурге предотвратили теракт
В Екатеринбурге предотвратили теракт - РИА Новости, 04.01.2025
В Екатеринбурге предотвратили теракт
ФСБ задержала четырех граждан России, планировавших совершить теракт в местах массового скопления людей в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T14:46:00+03:00
2025-01-04T14:46:00+03:00
2025-01-04T15:25:00+03:00
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екатеринбург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. ФСБ задержала четырех граждан России, планировавших совершить теракт в местах массового скопления людей в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба ведомства. "Задержаны четверо граждан 2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории России террористической организации и планировавших совершение террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге", — говорится в заявлении.Отмечается, что двое из задержанных также причастны к поджогу служебного автомобиля управления МВД по Свердловской области.У злоумышленников изъяли компоненты СВУ и средства связи с инструкциями по его изготовлению, указали в пресс-службе.Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, а также о незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств.Сейчас ФСБ собирает доказательства преступной деятельности задержанных.
https://ria.ru/20241229/zaderzhanie-1991968729.html
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Признания молодых людей, готовивших теракт в Екатеринбурге
ФСБ обнародовала видео с признаниями молодых людей, готовивших теракт в Екатеринбурге
2025-01-04T14:46
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россия, свердловская область, екатеринбург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Екатеринбурге предотвратили теракт
ФСБ задержала 4 россиян, планировавших теракт с применением СВУ в Екатеринбурге