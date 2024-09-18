https://ria.ru/20240918/zaderzhanie-1973425782.html
ФСБ предотвратила попытку теракта в Белгородской области
ФСБ предотвратила попытку теракта в Белгородской области - РИА Новости, 18.09.2024
ФСБ предотвратила попытку теракта в Белгородской области
Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области был задержан с поличным уроженец Новосибирской области при подготовке к совершению теракта, сообщила... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:22
2024-09-18T15:22
2024-09-18T15:55
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БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области был задержан с поличным уроженец Новосибирской области при подготовке к совершению теракта, сообщила пресс-служба ведомства.По данным УФСБ, житель города Бердска установил контакт через интернет-мессенджер с представителями одного из запрещенных в России украинских вооруженных формирований. По их указанию он приобрел самодельное взрывное устройство для совершения теракта на одном из административных объектов в Белгородской области."Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области задержан с поличным при подготовке к совершению теракта гражданин России, уроженец Новосибирской области… Его противоправная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками регионального УФСБ", - говорится в сообщении.Уточняется, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ. По данным статьям ему грозит до 20 лет лишения свободы."УФСБ России проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастных к нему лиц", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240918/gosizmena-1973306371.html
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происшествия, белгородская область, россия, новосибирская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Россия, Новосибирская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
ФСБ предотвратила попытку теракта в Белгородской области
Мужчину задержали при подготовке теракта в Белгородской области по заданию Киева
БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области был задержан с поличным уроженец Новосибирской области при подготовке к совершению теракта, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным УФСБ, житель города Бердска установил контакт через интернет-мессенджер с представителями одного из запрещенных в России украинских вооруженных формирований. По их указанию он приобрел самодельное взрывное устройство для совершения теракта на одном из административных объектов в Белгородской области.
"Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области задержан с поличным при подготовке к совершению теракта гражданин России, уроженец Новосибирской области… Его противоправная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками регионального УФСБ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ. По данным статьям ему грозит до 20 лет лишения свободы.
"УФСБ России проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастных к нему лиц", - добавили в пресс-службе.