Рейтинг@Mail.ru
ФСБ предотвратила попытку теракта в Белгородской области - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 18.09.2024 (обновлено: 15:55 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/zaderzhanie-1973425782.html
ФСБ предотвратила попытку теракта в Белгородской области
ФСБ предотвратила попытку теракта в Белгородской области - РИА Новости, 18.09.2024
ФСБ предотвратила попытку теракта в Белгородской области
Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области был задержан с поличным уроженец Новосибирской области при подготовке к совершению теракта, сообщила... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:22
2024-09-18T15:55
происшествия
белгородская область
россия
новосибирская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области был задержан с поличным уроженец Новосибирской области при подготовке к совершению теракта, сообщила пресс-служба ведомства.По данным УФСБ, житель города Бердска установил контакт через интернет-мессенджер с представителями одного из запрещенных в России украинских вооруженных формирований. По их указанию он приобрел самодельное взрывное устройство для совершения теракта на одном из административных объектов в Белгородской области."Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области задержан с поличным при подготовке к совершению теракта гражданин России, уроженец Новосибирской области… Его противоправная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками регионального УФСБ", - говорится в сообщении.Уточняется, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ. По данным статьям ему грозит до 20 лет лишения свободы."УФСБ России проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастных к нему лиц", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240918/gosizmena-1973306371.html
https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html
белгородская область
россия
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, россия, новосибирская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Россия, Новосибирская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
ФСБ предотвратила попытку теракта в Белгородской области

Мужчину задержали при подготовке теракта в Белгородской области по заданию Киева

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области был задержан с поличным уроженец Новосибирской области при подготовке к совершению теракта, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным УФСБ, житель города Бердска установил контакт через интернет-мессенджер с представителями одного из запрещенных в России украинских вооруженных формирований. По их указанию он приобрел самодельное взрывное устройство для совершения теракта на одном из административных объектов в Белгородской области.
Задержание сотрудниками ФСБ по Хабаровскому краю жителя Комсомольска-на-Амуре, обвиняемого в госизмене - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Помогавшего ВСУ жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за госизмену
Вчера, 03:23
"Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области задержан с поличным при подготовке к совершению теракта гражданин России, уроженец Новосибирской области… Его противоправная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками регионального УФСБ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ. По данным статьям ему грозит до 20 лет лишения свободы.
"УФСБ России проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастных к нему лиц", - добавили в пресс-службе.
Кадр видео ликвидации гражданина республики Беларусь, готовившего теракт в Карелии - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2024 году
7 марта, 13:41
 
ПроисшествияБелгородская областьРоссияНовосибирская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала