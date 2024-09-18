https://ria.ru/20240918/zaderzhanie-1973425782.html

ФСБ предотвратила попытку теракта в Белгородской области

ФСБ предотвратила попытку теракта в Белгородской области - РИА Новости, 18.09.2024

ФСБ предотвратила попытку теракта в Белгородской области

Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области был задержан с поличным уроженец Новосибирской области при подготовке к совершению теракта, сообщила... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:22

2024-09-18T15:22

2024-09-18T15:55

происшествия

белгородская область

россия

новосибирская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области был задержан с поличным уроженец Новосибирской области при подготовке к совершению теракта, сообщила пресс-служба ведомства.По данным УФСБ, житель города Бердска установил контакт через интернет-мессенджер с представителями одного из запрещенных в России украинских вооруженных формирований. По их указанию он приобрел самодельное взрывное устройство для совершения теракта на одном из административных объектов в Белгородской области."Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области задержан с поличным при подготовке к совершению теракта гражданин России, уроженец Новосибирской области… Его противоправная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками регионального УФСБ", - говорится в сообщении.Уточняется, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ. По данным статьям ему грозит до 20 лет лишения свободы."УФСБ России проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастных к нему лиц", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240918/gosizmena-1973306371.html

https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html

белгородская область

россия

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, россия, новосибирская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины