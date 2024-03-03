https://ria.ru/20240303/boeviki-1930812523.html

В Ингушетии ликвидировали шестерых боевиков

В Ингушетии ликвидировали шестерых боевиков - РИА Новости, 03.03.2024

В Ингушетии ликвидировали шестерых боевиков

При спецоперации в городе Карабулаке в Ингушетии силовики ликвидировали шестерых боевиков, оказавших вооруженное сопротивление, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T11:12

2024-03-03T11:12

2024-03-03T13:56

республика ингушетия

происшествия

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НАЛЬЧИК, 3 мар — РИА Новости. При спецоперации в городе Карабулаке в Ингушетии силовики ликвидировали шестерых боевиков, оказавших вооруженное сопротивление, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона."По предварительным данным, в ходе боестолкновения ликвидированы шесть боевиков, их личности устанавливаются", — сказал собеседник агентства.Позднее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) подтвердили информацию о шести нейтрализованных террористах.По информации ведомства, ночью при перестрелке в доме начался пожар, преступники попытались переместиться на другой этаж. Пожар сейчас потушен."Попытки прорыва бандитов из блокированного дома были пресечены. Личности бандитов предварительно установлены. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ* и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года", — добавили в НАК.Трое преступников, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.При КТО потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет. На месте инцидента обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство. Сейчас проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.Сегодня утром источник РИА Новости в силовых структурах Ингушетии рассказал, что в Карабулаке продолжал действовать режим КТО. На тот момент силовики проводили активные мероприятия по нейтрализации боевиков.Накануне оперативный штаб региона сообщил, что с 19:30 мск субботы на территории Карабулака ввели режим контртеррористической операции. Район ее проведения ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.По данным НАК, в Ингушетии при проведении оперативно-разыскных мероприятий органы безопасности обнаружили в одном из жилых зданий группу бандитов, планировавших совершить резонансные теракты. При попытке задержания они открыли огонь по силовикам, сотрудники правопорядка вступили в бой с террористами. Спецназ ФСБ заблокировал боевиков в многоквартирном доме.Жителей домов, прилегающих к району обнаружения террористов, эвакуировали. Обстановку контролирует штаб НАК.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240209/terroristy-1926446080.html

https://ria.ru/20240213/ig-1926993691.html

https://ria.ru/20240227/video-1929708304.html

республика ингушетия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры контртеррористической операции в Карабулаке НАК показал кадры, как проходила контртеррористическая операция в ингушском Карабулаке. 2024-03-03T11:12 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика ингушетия, происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)