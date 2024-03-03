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В Ингушетии ликвидировали шестерых боевиков - РИА Новости, 03.03.2024
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11:12 03.03.2024 (обновлено: 13:56 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/boeviki-1930812523.html
В Ингушетии ликвидировали шестерых боевиков
В Ингушетии ликвидировали шестерых боевиков - РИА Новости, 03.03.2024
В Ингушетии ликвидировали шестерых боевиков
При спецоперации в городе Карабулаке в Ингушетии силовики ликвидировали шестерых боевиков, оказавших вооруженное сопротивление, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T11:12
2024-03-03T13:56
республика ингушетия
происшествия
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НАЛЬЧИК, 3 мар — РИА Новости. При спецоперации в городе Карабулаке в Ингушетии силовики ликвидировали шестерых боевиков, оказавших вооруженное сопротивление, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона."По предварительным данным, в ходе боестолкновения ликвидированы шесть боевиков, их личности устанавливаются", — сказал собеседник агентства.Позднее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) подтвердили информацию о шести нейтрализованных террористах.По информации ведомства, ночью при перестрелке в доме начался пожар, преступники попытались переместиться на другой этаж. Пожар сейчас потушен.&quot;Попытки прорыва бандитов из блокированного дома были пресечены. Личности бандитов предварительно установлены. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ* и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года&quot;, — добавили в НАК.Трое преступников, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.При КТО потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет. На месте инцидента обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство. Сейчас проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.Сегодня утром источник РИА Новости в силовых структурах Ингушетии рассказал, что в Карабулаке продолжал действовать режим КТО. На тот момент силовики проводили активные мероприятия по нейтрализации боевиков.Накануне оперативный штаб региона сообщил, что с 19:30 мск субботы на территории Карабулака ввели режим контртеррористической операции. Район ее проведения ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.По данным НАК, в Ингушетии при проведении оперативно-разыскных мероприятий органы безопасности обнаружили в одном из жилых зданий группу бандитов, планировавших совершить резонансные теракты. При попытке задержания они открыли огонь по силовикам, сотрудники правопорядка вступили в бой с террористами. Спецназ ФСБ заблокировал боевиков в многоквартирном доме.Жителей домов, прилегающих к району обнаружения террористов, эвакуировали. Обстановку контролирует штаб НАК.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240209/terroristy-1926446080.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Кадры контртеррористической операции в Карабулаке
НАК показал кадры, как проходила контртеррористическая операция в ингушском Карабулаке.
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республика ингушетия, происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Республика Ингушетия, Происшествия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Ингушетии ликвидировали шестерых боевиков

В ингушском Карабулаке ликвидировали шестерых боевиков

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 3 мар — РИА Новости. При спецоперации в городе Карабулаке в Ингушетии силовики ликвидировали шестерых боевиков, оказавших вооруженное сопротивление, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"По предварительным данным, в ходе боестолкновения ликвидированы шесть боевиков, их личности устанавливаются", — сказал собеседник агентства.
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Позднее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) подтвердили информацию о шести нейтрализованных террористах.
По информации ведомства, ночью при перестрелке в доме начался пожар, преступники попытались переместиться на другой этаж. Пожар сейчас потушен.
«

"Попытки прорыва бандитов из блокированного дома были пресечены. Личности бандитов предварительно установлены. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ* и были причастны к ряду преступлений террористической направленности, в том числе нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года", — добавили в НАК.

Трое преступников, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.
При КТО потерь среди сотрудников сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет.
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На месте инцидента обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы к нему, гранаты и самодельное взрывное устройство. Сейчас проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
Сегодня утром источник РИА Новости в силовых структурах Ингушетии рассказал, что в Карабулаке продолжал действовать режим КТО. На тот момент силовики проводили активные мероприятия по нейтрализации боевиков.
Накануне оперативный штаб региона сообщил, что с 19:30 мск субботы на территории Карабулака ввели режим контртеррористической операции. Район ее проведения ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.
По данным НАК, в Ингушетии при проведении оперативно-разыскных мероприятий органы безопасности обнаружили в одном из жилых зданий группу бандитов, планировавших совершить резонансные теракты. При попытке задержания они открыли огонь по силовикам, сотрудники правопорядка вступили в бой с террористами. Спецназ ФСБ заблокировал боевиков в многоквартирном доме.
Жителей домов, прилегающих к району обнаружения террористов, эвакуировали. Обстановку контролирует штаб НАК.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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27 февраля, 10:28
 
Республика ИнгушетияПроисшествияНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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