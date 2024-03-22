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ФСБ ликвидировала украинского агента, готовившего теракт в Бердянске - РИА Новости, 22.03.2024
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09:48 22.03.2024 (обновлено: 11:27 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/fsb-1934856062.html
ФСБ ликвидировала украинского агента, готовившего теракт в Бердянске
ФСБ ликвидировала украинского агента, готовившего теракт в Бердянске - РИА Новости, 22.03.2024
ФСБ ликвидировала украинского агента, готовившего теракт в Бердянске
Силовики ликвидировали украинского агента, причастного к убийству российского офицера и готовившего теракт в Бердянске, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T09:48
2024-03-22T11:27
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
бердянск
запорожская область
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Силовики ликвидировали украинского агента, причастного к убийству российского офицера и готовившего теракт в Бердянске, сообщает ЦОС ФСБ РФ.&quot;Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами в Бердянске Запорожской области с участием завербованного гражданина России 1974 года рождения&quot;, - говорится в сообщении.По данным ведомства, агент украинской военной разведки причастен к убийству офицера Минобороны России, совершенному в октябре 2023 года при помощи самодельного взрывного устройства, а также передаче противнику координат мест дислокации войск и сотрудников правоохранительных органов РФ."Накануне выборов президента Российской Федерации пособник террористов осуществил попытку изъятия средств поражения из тайника для совершения очередного теракта. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнём", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что на месте происшествия изъят пистолет "ПМ" с боеприпасами.Также в ходе обыска по месту его жительства обнаружено СВУ, состоящее из пластичного взрывчатого вещества, и мобильный телефон для конспиративной связи с куратором из спецслужб Украины.
https://ria.ru/20240318/agent-1933948595.html
https://ria.ru/20240319/putin-1934242864.html
россия
бердянск
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), бердянск, запорожская область
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Бердянск, Запорожская область
ФСБ ликвидировала украинского агента, готовившего теракт в Бердянске

Силовики ликвидировали украинского агента, причастного к убийству офицера ВС

© РИА Новости / ФСБ РоссииФСБ России предотвратила теракт в Запорожской области
ФСБ России предотвратила теракт в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / ФСБ России
ФСБ России предотвратила теракт в Запорожской области
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Силовики ликвидировали украинского агента, причастного к убийству российского офицера и готовившего теракт в Бердянске, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
«

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами в Бердянске Запорожской области с участием завербованного гражданина России 1974 года рождения", - говорится в сообщении.

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По данным ведомства, агент украинской военной разведки причастен к убийству офицера Минобороны России, совершенному в октябре 2023 года при помощи самодельного взрывного устройства, а также передаче противнику координат мест дислокации войск и сотрудников правоохранительных органов РФ.
"Накануне выборов президента Российской Федерации пособник террористов осуществил попытку изъятия средств поражения из тайника для совершения очередного теракта. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнём", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что на месте происшествия изъят пистолет "ПМ" с боеприпасами.
Также в ходе обыска по месту его жительства обнаружено СВУ, состоящее из пластичного взрывчатого вещества, и мобильный телефон для конспиративной связи с куратором из спецслужб Украины.
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БердянскЗапорожская область
 
 
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