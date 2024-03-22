https://ria.ru/20240322/fsb-1934856062.html
ФСБ ликвидировала украинского агента, готовившего теракт в Бердянске
ФСБ ликвидировала украинского агента, готовившего теракт в Бердянске - РИА Новости, 22.03.2024
ФСБ ликвидировала украинского агента, готовившего теракт в Бердянске
Силовики ликвидировали украинского агента, причастного к убийству российского офицера и готовившего теракт в Бердянске, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T09:48
2024-03-22T09:48
2024-03-22T11:27
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Силовики ликвидировали украинского агента, причастного к убийству российского офицера и готовившего теракт в Бердянске, сообщает ЦОС ФСБ РФ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами в Бердянске Запорожской области с участием завербованного гражданина России 1974 года рождения", - говорится в сообщении.По данным ведомства, агент украинской военной разведки причастен к убийству офицера Минобороны России, совершенному в октябре 2023 года при помощи самодельного взрывного устройства, а также передаче противнику координат мест дислокации войск и сотрудников правоохранительных органов РФ."Накануне выборов президента Российской Федерации пособник террористов осуществил попытку изъятия средств поражения из тайника для совершения очередного теракта. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнём", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что на месте происшествия изъят пистолет "ПМ" с боеприпасами.Также в ходе обыска по месту его жительства обнаружено СВУ, состоящее из пластичного взрывчатого вещества, и мобильный телефон для конспиративной связи с куратором из спецслужб Украины.
https://ria.ru/20240318/agent-1933948595.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), бердянск, запорожская область
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Бердянск, Запорожская область
ФСБ ликвидировала украинского агента, готовившего теракт в Бердянске
Силовики ликвидировали украинского агента, причастного к убийству офицера ВС
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Силовики ликвидировали украинского агента, причастного к убийству российского офицера и готовившего теракт в Бердянске, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
«
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами в Бердянске Запорожской области с участием завербованного гражданина России 1974 года рождения", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, агент украинской военной разведки причастен к убийству офицера Минобороны России, совершенному в октябре 2023 года при помощи самодельного взрывного устройства, а также передаче противнику координат мест дислокации войск и сотрудников правоохранительных органов РФ.
"Накануне выборов президента Российской Федерации пособник террористов осуществил попытку изъятия средств поражения из тайника для совершения очередного теракта. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнём", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что на месте происшествия изъят пистолет "ПМ" с боеприпасами.
Также в ходе обыска по месту его жительства обнаружено СВУ, состоящее из пластичного взрывчатого вещества, и мобильный телефон для конспиративной связи с куратором из спецслужб Украины.
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