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В Самарской области пособник РДК* подорвался при задержании - РИА Новости, 26.03.2024
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11:47 26.03.2024 (обновлено: 14:27 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/zaderzhanie-1935850165.html
В Самарской области пособник РДК* подорвался при задержании
В Самарской области пособник РДК* подорвался при задержании - РИА Новости, 26.03.2024
В Самарской области пособник РДК* подорвался при задержании
ФСБ предотвратила теракт в Самарской области, планировавший его пособник "Русского добровольческого корпуса"* ("РДК"*) подорвался при задержании, сообщили в ЦОС РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:47
2024-03-26T14:27
специальная военная операция на украине
происшествия
самарская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. ФСБ предотвратила теракт в Самарской области, планировавший его пособник "Русского добровольческого корпуса"* ("РДК"*) подорвался при задержании, сообщили в ЦОС спецслужбы.&quot;ФСБ на территории Самарской области предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином России 1994 года рождения, пособником террористической организации &quot;Русский добровольческий корпус&quot;* (&quot;РДК&quot;*), действующей под патронажем украинских спецслужб&quot;, — отметили в ведомстве.С 2022 по 2024 год злоумышленник публично занимался дискредитацией российской армии. В сентябре 2023-го его завербовала украинская спецслужба при посредничестве одного из активистов "РДК"* — Кудашева Александра 1982 года рождения. При этом мужчина согласился организовывать и устраивать диверсии в России.Как рассказали в ФСБ, по указанию куратора злоумышленник изъял из схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ), чтобы активировать его в здании пункта приема гумпомощи одной из волонтерских организаций."При задержании злоумышленника произошел самоподрыв изъятого им СВУ, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", — отметили в спецслужбе.По адресу его проживания обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для их производства, а также еще одно готовое к применению СВУ.Кроме того, в его телефоне нашли переписку с куратором и материалы, подтверждающие причастность пособника "РДК"* к "террористической деятельности, координируемой украинскими спецслужбами".По факту приготовления к теракту возбудили уголовное дело. Силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html
https://ria.ru/20240322/zaderzhanie-1934882939.html
https://ria.ru/20240318/predateli-1933851113.html
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Предотвращение теракта в Самарской области. Кадры ФСБ РФ
Направляем официальное сообщение и видео ЦОС ФСБ России о предотвращении террористического акта в Самарской области.
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происшествия, самарская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Самарская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Самарской области пособник РДК* подорвался при задержании

В Самарской области диверсант, готовивший теракт, подорвался при задержании

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. ФСБ предотвратила теракт в Самарской области, планировавший его пособник "Русского добровольческого корпуса"* ("РДК"*) подорвался при задержании, сообщили в ЦОС спецслужбы.
«

"ФСБ на территории Самарской области предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином России 1994 года рождения, пособником террористической организации "Русский добровольческий корпус"* ("РДК"*), действующей под патронажем украинских спецслужб", — отметили в ведомстве.

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С 2022 по 2024 год злоумышленник публично занимался дискредитацией российской армии. В сентябре 2023-го его завербовала украинская спецслужба при посредничестве одного из активистов "РДК"* — Кудашева Александра 1982 года рождения. При этом мужчина согласился организовывать и устраивать диверсии в России.
Как рассказали в ФСБ, по указанию куратора злоумышленник изъял из схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ), чтобы активировать его в здании пункта приема гумпомощи одной из волонтерских организаций.
«
"При задержании злоумышленника произошел самоподрыв изъятого им СВУ, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", — отметили в спецслужбе.
По адресу его проживания обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для их производства, а также еще одно готовое к применению СВУ.
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Кроме того, в его телефоне нашли переписку с куратором и материалы, подтверждающие причастность пособника "РДК"* к "террористической деятельности, координируемой украинскими спецслужбами".
По факту приготовления к теракту возбудили уголовное дело. Силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСамарская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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