https://ria.ru/20240326/zaderzhanie-1935850165.html

В Самарской области пособник РДК* подорвался при задержании

В Самарской области пособник РДК* подорвался при задержании - РИА Новости, 26.03.2024

В Самарской области пособник РДК* подорвался при задержании

ФСБ предотвратила теракт в Самарской области, планировавший его пособник "Русского добровольческого корпуса"* ("РДК"*) подорвался при задержании, сообщили в ЦОС РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T11:47

2024-03-26T11:47

2024-03-26T14:27

специальная военная операция на украине

происшествия

самарская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. ФСБ предотвратила теракт в Самарской области, планировавший его пособник "Русского добровольческого корпуса"* ("РДК"*) подорвался при задержании, сообщили в ЦОС спецслужбы."ФСБ на территории Самарской области предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином России 1994 года рождения, пособником террористической организации "Русский добровольческий корпус"* ("РДК"*), действующей под патронажем украинских спецслужб", — отметили в ведомстве.С 2022 по 2024 год злоумышленник публично занимался дискредитацией российской армии. В сентябре 2023-го его завербовала украинская спецслужба при посредничестве одного из активистов "РДК"* — Кудашева Александра 1982 года рождения. При этом мужчина согласился организовывать и устраивать диверсии в России.Как рассказали в ФСБ, по указанию куратора злоумышленник изъял из схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ), чтобы активировать его в здании пункта приема гумпомощи одной из волонтерских организаций."При задержании злоумышленника произошел самоподрыв изъятого им СВУ, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", — отметили в спецслужбе.По адресу его проживания обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для их производства, а также еще одно готовое к применению СВУ.Кроме того, в его телефоне нашли переписку с куратором и материалы, подтверждающие причастность пособника "РДК"* к "террористической деятельности, координируемой украинскими спецслужбами".По факту приготовления к теракту возбудили уголовное дело. Силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html

https://ria.ru/20240322/zaderzhanie-1934882939.html

https://ria.ru/20240318/predateli-1933851113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Предотвращение теракта в Самарской области. Кадры ФСБ РФ Направляем официальное сообщение и видео ЦОС ФСБ России о предотвращении террористического акта в Самарской области. 2024-03-26T11:47 true PT1M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, самарская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)