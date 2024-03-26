https://ria.ru/20240326/zaderzhanie-1935850165.html
В Самарской области пособник РДК* подорвался при задержании
В Самарской области пособник РДК* подорвался при задержании - РИА Новости, 26.03.2024
В Самарской области пособник РДК* подорвался при задержании
ФСБ предотвратила теракт в Самарской области, планировавший его пособник "Русского добровольческого корпуса"* ("РДК"*) подорвался при задержании, сообщили в ЦОС РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:47
2024-03-26T11:47
2024-03-26T14:27
специальная военная операция на украине
происшествия
самарская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. ФСБ предотвратила теракт в Самарской области, планировавший его пособник "Русского добровольческого корпуса"* ("РДК"*) подорвался при задержании, сообщили в ЦОС спецслужбы."ФСБ на территории Самарской области предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином России 1994 года рождения, пособником террористической организации "Русский добровольческий корпус"* ("РДК"*), действующей под патронажем украинских спецслужб", — отметили в ведомстве.С 2022 по 2024 год злоумышленник публично занимался дискредитацией российской армии. В сентябре 2023-го его завербовала украинская спецслужба при посредничестве одного из активистов "РДК"* — Кудашева Александра 1982 года рождения. При этом мужчина согласился организовывать и устраивать диверсии в России.Как рассказали в ФСБ, по указанию куратора злоумышленник изъял из схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ), чтобы активировать его в здании пункта приема гумпомощи одной из волонтерских организаций."При задержании злоумышленника произошел самоподрыв изъятого им СВУ, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", — отметили в спецслужбе.По адресу его проживания обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для их производства, а также еще одно готовое к применению СВУ.Кроме того, в его телефоне нашли переписку с куратором и материалы, подтверждающие причастность пособника "РДК"* к "террористической деятельности, координируемой украинскими спецслужбами".По факту приготовления к теракту возбудили уголовное дело. Силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240322/spetsoperatsiya-1934667315.html
https://ria.ru/20240322/zaderzhanie-1934882939.html
https://ria.ru/20240318/predateli-1933851113.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935857567_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_531ad182709295ce2db4a24c428f6454.jpg
Предотвращение теракта в Самарской области. Кадры ФСБ РФ
Направляем официальное сообщение и видео ЦОС ФСБ России о предотвращении террористического акта в Самарской области.
2024-03-26T11:47
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PT1M59S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, самарская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Самарская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Самарской области пособник РДК* подорвался при задержании
В Самарской области диверсант, готовивший теракт, подорвался при задержании
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. ФСБ предотвратила теракт в Самарской области, планировавший его пособник "Русского добровольческого корпуса"* ("РДК"*) подорвался при задержании, сообщили в ЦОС спецслужбы.
«
"ФСБ на территории Самарской области предотвращен террористический акт, планировавшийся гражданином России 1994 года рождения, пособником террористической организации "Русский добровольческий корпус"* ("РДК"*), действующей под патронажем украинских спецслужб", — отметили в ведомстве.
С 2022 по 2024 год злоумышленник публично занимался дискредитацией российской армии. В сентябре 2023-го его завербовала украинская спецслужба при посредничестве одного из активистов "РДК"* — Кудашева Александра 1982 года рождения. При этом мужчина согласился организовывать и устраивать диверсии в России.
Как рассказали в ФСБ, по указанию куратора злоумышленник изъял из схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ), чтобы активировать его в здании пункта приема гумпомощи одной из волонтерских организаций.
«
"При задержании злоумышленника произошел самоподрыв изъятого им СВУ, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали", — отметили в спецслужбе.
По адресу его проживания обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, компоненты для их производства, а также еще одно готовое к применению СВУ.
Кроме того, в его телефоне нашли переписку с куратором и материалы, подтверждающие причастность пособника "РДК"* к "террористической деятельности, координируемой украинскими спецслужбами".
По факту приготовления к теракту возбудили уголовное дело. Силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
* Запрещенная в России террористическая организация.