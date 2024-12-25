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ФСБ раскрыла детали подготовки теракта против топ-менеджера ОПК - РИА Новости, 25.12.2024
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08:52 25.12.2024 (обновлено: 12:12 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/fsb-1991134331.html
ФСБ раскрыла детали подготовки теракта против топ-менеджера ОПК
ФСБ раскрыла детали подготовки теракта против топ-менеджера ОПК - РИА Новости, 25.12.2024
ФСБ раскрыла детали подготовки теракта против топ-менеджера ОПК
Лица, задержанные за подготовку в Подмосковье теракта против топ-менеджера из ОПК, ранее в интересах спецслужб Украины устанавливали технику для тайной связи,... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T08:52:00+03:00
2024-12-25T12:12:00+03:00
происшествия
технологии
россия
московская область (подмосковье)
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
взрыв на рязанском проспекте в москве
безопасность
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Лица, задержанные за подготовку в Подмосковье теракта против топ-менеджера из ОПК, ранее в интересах спецслужб Украины устанавливали технику для тайной связи, сообщений о лжеминировании и мошенничества, сообщила ФСБ РФ. По информации ФСБ, в Московской области предотвращен задуманный спецслужбами Украины теракт против одного из руководителей предприятия ОПК, работающего для Минобороны РФ. Его планировали взорвать в личном автомобиле с помощью самодельной бомбы. По делу задержаны семь россиян, в том числе трое несовершеннолетних. Члены группы дают признательные показания. "Ранее в интересах украинских спецслужб задержанные занимались незаконной установкой и обслуживанием оборудования (т.н. "сим-боксов"), используемого для организации конспиративных каналов связи, массовых рассылок ложных террористических угроз и совершения мошеннических звонков гражданам России, а также осуществляли вывод полученных преступным путем денежных средств и их нелегальное обналичивание", - говорится в сообщении.
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происшествия, технологии, россия, московская область (подмосковье), украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв на рязанском проспекте в москве, безопасность
Происшествия, Технологии, Россия, Московская область (Подмосковье), Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Безопасность
ФСБ раскрыла детали подготовки теракта против топ-менеджера ОПК

ФСБ: пойманные за подготовку теракта в Подмосковье ставили технику тайной связи

© РИА НовостиФСБ предотвращен задуманный спецслужбами Украины теракт против одного из руководителей предприятия ОПК, работающего для Минобороны РФ
ФСБ предотвращен задуманный спецслужбами Украины теракт против одного из руководителей предприятия ОПК, работающего для Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости
ФСБ предотвращен задуманный спецслужбами Украины теракт против одного из руководителей предприятия ОПК, работающего для Минобороны РФ
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Лица, задержанные за подготовку в Подмосковье теракта против топ-менеджера из ОПК, ранее в интересах спецслужб Украины устанавливали технику для тайной связи, сообщений о лжеминировании и мошенничества, сообщила ФСБ РФ.
По информации ФСБ, в Московской области предотвращен задуманный спецслужбами Украины теракт против одного из руководителей предприятия ОПК, работающего для Минобороны РФ. Его планировали взорвать в личном автомобиле с помощью самодельной бомбы. По делу задержаны семь россиян, в том числе трое несовершеннолетних. Члены группы дают признательные показания.
"Ранее в интересах украинских спецслужб задержанные занимались незаконной установкой и обслуживанием оборудования (т.н. "сим-боксов"), используемого для организации конспиративных каналов связи, массовых рассылок ложных террористических угроз и совершения мошеннических звонков гражданам России, а также осуществляли вывод полученных преступным путем денежных средств и их нелегальное обналичивание", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияТехнологииРоссияМосковская область (Подмосковье)УкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Взрыв на Рязанском проспекте в МосквеБезопасность
 
 
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