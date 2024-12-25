https://ria.ru/20241225/fsb-1991134331.html

ФСБ раскрыла детали подготовки теракта против топ-менеджера ОПК

ФСБ раскрыла детали подготовки теракта против топ-менеджера ОПК - РИА Новости, 25.12.2024

ФСБ раскрыла детали подготовки теракта против топ-менеджера ОПК

Лица, задержанные за подготовку в Подмосковье теракта против топ-менеджера из ОПК, ранее в интересах спецслужб Украины устанавливали технику для тайной связи,... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T08:52:00+03:00

2024-12-25T08:52:00+03:00

2024-12-25T12:12:00+03:00

происшествия

технологии

россия

московская область (подмосковье)

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

взрыв на рязанском проспекте в москве

безопасность

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Лица, задержанные за подготовку в Подмосковье теракта против топ-менеджера из ОПК, ранее в интересах спецслужб Украины устанавливали технику для тайной связи, сообщений о лжеминировании и мошенничества, сообщила ФСБ РФ. По информации ФСБ, в Московской области предотвращен задуманный спецслужбами Украины теракт против одного из руководителей предприятия ОПК, работающего для Минобороны РФ. Его планировали взорвать в личном автомобиле с помощью самодельной бомбы. По делу задержаны семь россиян, в том числе трое несовершеннолетних. Члены группы дают признательные показания. "Ранее в интересах украинских спецслужб задержанные занимались незаконной установкой и обслуживанием оборудования (т.н. "сим-боксов"), используемого для организации конспиративных каналов связи, массовых рассылок ложных террористических угроз и совершения мошеннических звонков гражданам России, а также осуществляли вывод полученных преступным путем денежных средств и их нелегальное обналичивание", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241224/sbu-1990988665.html

россия

московская область (подмосковье)

украина

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происшествия, технологии, россия, московская область (подмосковье), украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв на рязанском проспекте в москве, безопасность