https://ria.ru/20240828/ingushetiya-1968898688.html

В Ингушетии предотвратили серию терактов

В Ингушетии предотвратили серию терактов - РИА Новости, 28.08.2024

В Ингушетии предотвратили серию терактов

ФСБ во взаимодействии с МВД предотвратила серию терактов в Ингушетии, задержаны шесть местных жителей, они дали признательные показания, сообщили в Центре... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T09:46

2024-08-28T09:46

2024-08-28T12:17

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

республика ингушетия

назрань

россия

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. ФСБ во взаимодействии с МВД предотвратила серию терактов в Ингушетии, задержаны шесть местных жителей, они дали признательные показания, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы."В городе Назрань и селе Кантышево выявлены и задержаны шесть местных жителей, граждан России, приверженцев запрещенной <...> международной террористической организации", — говорится в пресс-релизе.По версии следствия, подозреваемые планировали диверсии и теракты против силовиков и религиозных объектов. В частности, они готовили нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже.У задержанных нашли самодельное взрывное устройство, огнестрельное и холодное оружие, символику террористической организации, инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях, а также по сборке взрывных и зажигательных устройств.В пресс-службе СК РИА Новости сообщили, что против троих задержанных, которые планировали нападение на храм, возбудили уголовное дело по статьям "Участие в деятельности террористической организации" и "Приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору". Их арестовали.У трех других задержанных нашли взрывные устройства. Уголовное дел открыли по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Отрабатывается версия их причастности к террористическим организациям.В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что задержанные — сторонники ИГИЛ*.На опубликованном ФСБ видео допроса один из них рассказал, что находился на связи с неким дагестанцем по имени Муслим из Сирии. Боевик сообщил им, что нужно пойти в церковь и напасть на сотрудников, а также дал координаты тайника с оружием.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240827/terakt-1968856251.html

https://ria.ru/20240815/terakt-1966321364.html

https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html

республика ингушетия

назрань

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителей Ингушетии, готовивших серию терактов Силовики предотвратили теракт в церкви в Сунже Ингушетии, а также ряд диверсий, готовящихся сторонниками одной из запрещенных в РФ террористических организаций, возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. 2024-08-28T09:46 true PT3M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, республика ингушетия, назрань, россия