https://ria.ru/20240506/tambov-1944064677.html

В Тамбове задержали россиянина, пытавшегося подорвать здания судов

В Тамбове задержали россиянина, пытавшегося подорвать здания судов - РИА Новости, 06.05.2024

В Тамбове задержали россиянина, пытавшегося подорвать здания судов

В Тамбове задержали россиянина, который по указанию украинских спецслужб готовился подорвать здания двух судов, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T09:51

2024-05-06T09:51

2024-05-06T12:09

происшествия

россия

тамбов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Тамбове задержали россиянина, который по указанию украинских спецслужб готовился подорвать здания двух судов, сообщили в ЦОС ФСБ. "ФСБ России совместно с сотрудниками РЖД в городе Тамбове пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1980 года рождения, осуществлявшего подготовку подрыва самодельных взрывных устройств у зданий Тамбовского областного и арбитражного судов по указанию украинских спецслужб", — уточнили в ведомстве. При обходе территорий, прилегающих к железнодорожному вокзалу Тамбова, сотрудники РЖД заметили подозрительного мужчину, который что-то прятал в строительный мусор. Прибывший по вызову наряд охраны задержал злоумышленника, на место происшествия вызвали оперативно-следственную группу ФСБ. Под строительным мусором обнаружили два самодельных взрывных устройства, которые обезвредили взрывотехники. Задержанный сообщил, что после начала СВО регулярно посещал сайты проукраинских террористических организаций, где в июле 2023 года его завербовали киевские спецслужбы для проведения диверсий и терактов на территории России. "Летом 2023 года я стал посещать сайты террористических организаций — "Русский добровольческий корпус"*, "Легион "Свобода России"*, вступил в переписку с представителем украинских спецслужб, который склонял меня совершать диверсионно-террористические акты на территории России", — рассказал задержанный на кадрах оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ.В начале марта 2024-го украинские кураторы поручили ему совершить теракты против Тамбовского областного и Тамбовского арбитражного судов, рассказали в ведомстве.Из-за инцидента возбудили уголовное дело по статьям о теракте и подготовке к преступлению.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240503/shpionazh-1943614046.html

https://ria.ru/20231201/sk-1913081331.html

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тамбов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, тамбов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ржд