https://ria.ru/20240730/podozrevaemyj-1962951383.html

В Калининградской области задержали подозреваемого в подготовке теракта

В Калининградской области задержали подозреваемого в подготовке теракта - РИА Новости, 30.07.2024

В Калининградской области задержали подозреваемого в подготовке теракта

Сотрудники УФСБ России по Калининградской области задержали жителя региона, подозреваемого в подготовке теракта на территории одного из муниципалитетов,... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T15:49

2024-07-30T15:49

2024-07-30T15:50

происшествия

россия

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 30 июл - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Калининградской области задержали жителя региона, подозреваемого в подготовке теракта на территории одного из муниципалитетов, сообщает пресс-служба ведомства. "УФСБ России по Калининградской области пресечена противоправная деятельность жителя региона... подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ "Террористический акт". В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемый по заданию запрещенной в РФ террористической организации "Русский добровольческий корпус"* осуществлял подготовку теракта в отношение здания администрации муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что при задержании сотрудниками органов безопасности у фигуранта изъято самодельное взрывное устройство, предположительно, фугасного действия мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте. По месту проживания задержанного обнаружено и изъято 210 патронов калибра 7,62 миллиметра, а также различные емкости, содержащие компоненты, используемые для изготовления взрывчатых веществ. "На основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело с классифицирующим признаком части 1 статьи 30, пункта "а" части 2 статьи 205, пункта "а" части 3 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", - добавили в пресс-службе. За совершение указанного преступления УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде двадцати лет лишения свободы. В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы и установление всех обстоятельств противоправной деятельности.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20240730/sud-1962895828.html

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происшествия, россия, калининградская область