https://ria.ru/20240302/zhiteli-1930765959.html

Жителей домов в Ингушетии в районе обнаружения террористов эвакуировали

Жителей домов в Ингушетии в районе обнаружения террористов эвакуировали - РИА Новости, 02.03.2024

Жителей домов в Ингушетии в районе обнаружения террористов эвакуировали

Жители домов в ингушском Карабулаке, прилегающих к району обнаружения террористов, эвакуированы, обстановка контролируется, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T22:05

2024-03-02T22:05

2024-03-02T22:05

национальный антитеррористический комитет рф

республика ингушетия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151996/02/1519960220_0:145:1036:728_1920x0_80_0_0_3e69123b130b0aa465dd326856978b59.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Жители домов в ингушском Карабулаке, прилегающих к району обнаружения террористов, эвакуированы, обстановка контролируется, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК). "Осуществлена эвакуация жителей прилегающих домов. Обстановка контролируется штабом НАК", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240302/boeviki-1930765329.html

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

национальный антитеррористический комитет рф, республика ингушетия