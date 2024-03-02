https://ria.ru/20240302/zhiteli-1930765959.html
Жителей домов в Ингушетии в районе обнаружения террористов эвакуировали
Жителей домов в Ингушетии в районе обнаружения террористов эвакуировали - РИА Новости, 02.03.2024
Жителей домов в Ингушетии в районе обнаружения террористов эвакуировали
Жители домов в ингушском Карабулаке, прилегающих к району обнаружения террористов, эвакуированы, обстановка контролируется, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T22:05
2024-03-02T22:05
2024-03-02T22:05
национальный антитеррористический комитет рф
республика ингушетия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Жители домов в ингушском Карабулаке, прилегающих к району обнаружения террористов, эвакуированы, обстановка контролируется, сообщили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета (НАК). "Осуществлена эвакуация жителей прилегающих домов. Обстановка контролируется штабом НАК", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240302/boeviki-1930765329.html
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национальный антитеррористический комитет рф, республика ингушетия
Национальный антитеррористический комитет РФ, Республика Ингушетия
Жителей домов в Ингушетии в районе обнаружения террористов эвакуировали
НАК: жители домов в Ингушетии в районе обнаружения террористов эвакуированы