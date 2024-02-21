https://ria.ru/20240221/fsb-1928669464.html

ФСБ задержала агента украинских спецслужб, планировавшего теракт в Лобне

ФСБ задержала агента украинских спецслужб, планировавшего теракт в Лобне - РИА Новости, 21.02.2024

ФСБ задержала агента украинских спецслужб, планировавшего теракт в Лобне

Силовики задержали подозреваемого в минировании автомобиля в подмосковной Лобне по заданию украинских спецслужб, из-за чего в понедельник эвакуировали жителей... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T11:14

2024-02-21T11:14

2024-02-21T11:45

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

лобня

происшествия

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928669069_164:31:1036:522_1920x0_80_0_0_8768c42b6e32a3f592439c9d0c358753.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Силовики задержали подозреваемого в минировании автомобиля в подмосковной Лобне по заданию украинских спецслужб, из-за чего в понедельник эвакуировали жителей нескольких домов, сообщило Управление ФСБ по Москве и Подмосковью."Задержан гражданин России. Уроженец города Ярославля по заданию украинских спецслужб должен был осуществить подрыв автомобиля, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов Московского региона", — говорится в пресс-релизе.В понедельник подозреваемый заложил взрывное устройство под припаркованный автомобиль. Бомбу своевременно обнаружили, место происшествия оцепили, около 340 жителей ближайших домов эвакуировали.Взрывотехники ФСБ обезвредили взрывное устройство, в результате инцидента никто не пострадал.Уголовное дело возбудили по статьям "Теракт" и "Госизмена", подозреваемого арестовали.Спецслужбы устанавливают других причастных к преступлению.

https://ria.ru/20240221/spetssluzhby-1928660327.html

лобня

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), лобня, происшествия, московская область (подмосковье)