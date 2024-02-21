https://ria.ru/20240221/fsb-1928669464.html
ФСБ задержала агента украинских спецслужб, планировавшего теракт в Лобне
ФСБ задержала агента украинских спецслужб, планировавшего теракт в Лобне - РИА Новости, 21.02.2024
ФСБ задержала агента украинских спецслужб, планировавшего теракт в Лобне
Силовики задержали подозреваемого в минировании автомобиля в подмосковной Лобне по заданию украинских спецслужб, из-за чего в понедельник эвакуировали жителей... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T11:14
2024-02-21T11:14
2024-02-21T11:45
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
лобня
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Силовики задержали подозреваемого в минировании автомобиля в подмосковной Лобне по заданию украинских спецслужб, из-за чего в понедельник эвакуировали жителей нескольких домов, сообщило Управление ФСБ по Москве и Подмосковью."Задержан гражданин России. Уроженец города Ярославля по заданию украинских спецслужб должен был осуществить подрыв автомобиля, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов Московского региона", — говорится в пресс-релизе.В понедельник подозреваемый заложил взрывное устройство под припаркованный автомобиль. Бомбу своевременно обнаружили, место происшествия оцепили, около 340 жителей ближайших домов эвакуировали.Взрывотехники ФСБ обезвредили взрывное устройство, в результате инцидента никто не пострадал.Уголовное дело возбудили по статьям "Теракт" и "Госизмена", подозреваемого арестовали.Спецслужбы устанавливают других причастных к преступлению.
https://ria.ru/20240221/spetssluzhby-1928660327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), лобня, происшествия, московская область (подмосковье)
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Лобня, Происшествия, Московская область (Подмосковье)
ФСБ задержала агента украинских спецслужб, планировавшего теракт в Лобне
ФСБ задержала украинского агента по подозрению в подготовке взрыва авто в Лобне
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Силовики задержали подозреваемого в минировании автомобиля в подмосковной Лобне по заданию украинских спецслужб, из-за чего в понедельник эвакуировали жителей нескольких домов, сообщило Управление ФСБ по Москве и Подмосковью.
"Задержан гражданин России. Уроженец города Ярославля по заданию украинских спецслужб должен был осуществить подрыв автомобиля, на котором передвигался сотрудник правоохранительных органов Московского региона", — говорится в пресс-релизе.
В понедельник подозреваемый заложил взрывное устройство под припаркованный автомобиль. Бомбу своевременно обнаружили, место происшествия оцепили, около 340 жителей ближайших домов эвакуировали.
Взрывотехники ФСБ обезвредили взрывное устройство, в результате инцидента никто не пострадал.
Уголовное дело возбудили по статьям "Теракт" и "Госизмена", подозреваемого арестовали.
Спецслужбы устанавливают других причастных к преступлению.
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