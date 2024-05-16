https://ria.ru/20240516/krym-1946334963.html
В Крыму предотвратили теракт на железной дороге
В Крыму предотвратили теракт на железной дороге - РИА Новости, 16.05.2024
В Крыму предотвратили теракт на железной дороге
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму, задержаны мужчина и женщина, работавшие на украинскую военную разведку, сообщил Центр общественных связей... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:49
2024-05-16T09:49
2024-05-16T11:32
россия
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ленинский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
республика крым
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму, задержаны мужчина и женщина, работавшие на украинскую военную разведку, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. "Пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1999 года рождения, и его сожительницы, 2000 года рождения, планировавших по заданию украинских спецслужб подрыв железнодорожного полотна в Ленинском районе Республики Крым", — говорится в релизе. В ЦОС уточнили, что сотрудник ГУР Минобороны Украины завербовал мужчину через мессенджер в октябре прошлого года. Тот привлек к выполнению заданий свою сожительницу. Они фотографировали места проживания российских военнослужащих, позиции средств ПВО и передавали координаты объектов топливно-энергетического комплекса на территории Крыма.В апреле куратор сообщил им координаты схрона в Севастополе, откуда они достали взрывное устройство и попытались заложить его под железнодорожное полотно около села Октябрьское. В момент совершения преступления мужчину и женщину задержали. Против них возбудили уголовное дело о попытке совершения теракта и незаконном приобретении, передаче и сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Суд арестовал обоих фигурантов. Они сознались в преступлении и активно сотрудничают со следствием, добавили в ЦОС.
https://ria.ru/20240503/diversant-1943696306.html
https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html
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россия, украина, ленинский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, республика крым
Россия, Украина, Ленинский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Республика Крым
В Крыму предотвратили теракт на железной дороге
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму