https://ria.ru/20240516/krym-1946334963.html

В Крыму предотвратили теракт на железной дороге

В Крыму предотвратили теракт на железной дороге - РИА Новости, 16.05.2024

В Крыму предотвратили теракт на железной дороге

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму, задержаны мужчина и женщина, работавшие на украинскую военную разведку, сообщил Центр общественных связей... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T09:49

2024-05-16T09:49

2024-05-16T11:32

россия

украина

ленинский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

республика крым

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму, задержаны мужчина и женщина, работавшие на украинскую военную разведку, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. "Пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1999 года рождения, и его сожительницы, 2000 года рождения, планировавших по заданию украинских спецслужб подрыв железнодорожного полотна в Ленинском районе Республики Крым", — говорится в релизе. В ЦОС уточнили, что сотрудник ГУР Минобороны Украины завербовал мужчину через мессенджер в октябре прошлого года. Тот привлек к выполнению заданий свою сожительницу. Они фотографировали места проживания российских военнослужащих, позиции средств ПВО и передавали координаты объектов топливно-энергетического комплекса на территории Крыма.В апреле куратор сообщил им координаты схрона в Севастополе, откуда они достали взрывное устройство и попытались заложить его под железнодорожное полотно около села Октябрьское. В момент совершения преступления мужчину и женщину задержали. Против них возбудили уголовное дело о попытке совершения теракта и незаконном приобретении, передаче и сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств. Суд арестовал обоих фигурантов. Они сознались в преступлении и активно сотрудничают со следствием, добавили в ЦОС.

https://ria.ru/20240503/diversant-1943696306.html

https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html

россия

украина

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россия, украина, ленинский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, республика крым