https://ria.ru/20240424/terakt-1942110203.html

Жителя Тамбова задержали по подозрению в подготовке теракта

Жителя Тамбова задержали по подозрению в подготовке теракта - РИА Новости, 24.04.2024

Жителя Тамбова задержали по подозрению в подготовке теракта

Житель Тамбова задержан по подозрению в том, что планировал подорвать объект энергетической инфраструктуры и поджечь одно из административных зданий областного... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T17:53

2024-04-24T17:53

2024-04-24T17:54

происшествия

тамбов

тамбовская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Житель Тамбова задержан по подозрению в том, что планировал подорвать объект энергетической инфраструктуры и поджечь одно из административных зданий областного центра, сообщило в среду УФСБ по Тамбовской области. По данным управления, уроженец Тамбова 1995 года рождения "планировал совершить террористический акт и диверсию на территории региона". С использованием интернет-мессенджера вступил в переписку с представителем проукраинской террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации, в ходе которой получил задание на осуществление диверсионно-террористических актов. Реализовать замысел мужчине помешало задержание сотрудниками УФСБ - ведомство уточняет, что задержание состоялось еще в марте. "Для реализации своего преступного умысла он приобрел различные компоненты и изготовил из них зажигательную смесь, которую планировал в дальнейшем использовать для подрыва объекта энергетической инфраструктуры и поджога одного из административных зданий города Тамбова. После совершения преступления террористического характера подозреваемый планировал выехать за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении. В отношении него возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают, есть ли в биографии фигуранта другие аналогичные преступные эпизоды.

https://ria.ru/20240409/terakt-1938834959.html

тамбов

тамбовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тамбов, тамбовская область