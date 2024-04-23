https://ria.ru/20240423/terakt-1941726704.html
ФСБ предотвратила теракт в Брянске
ФСБ предотвратила теракт в Брянске - РИА Новости, 23.04.2024
ФСБ предотвратила теракт в Брянске
Силовики предотвратили теракт в Брянске, задержан сторонник украинских националистов, у него изъята взрывчатка, сообщает ФСБ РФ. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:48
2024-04-23T11:48
2024-04-23T11:54
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в Брянске, задержан сторонник украинских националистов, у него изъята взрывчатка, сообщает ФСБ РФ. "ФСБ РФ задержан в Брянске гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию, который по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта", - говорится в сообщении. Отмечается, что "обнаружено и изъято СВУ, которое он планировал использовать при совершении преступления". В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 205.1 УК РФ (пособничество в совершении террористического акта) и частью 2 статьи 205.5 (участие в деятельности организации, которая в РФ признана террористической), максимальное наказание по которым составляет 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240411/fsb-1939463301.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, брянск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянск, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина
ФСБ предотвратила теракт в Брянске
ФСБ задержала в Брянске сторонника украинских националистов, готовившего теракт
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в Брянске, задержан сторонник украинских националистов, у него изъята взрывчатка, сообщает ФСБ РФ.
"ФСБ РФ задержан в Брянске гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию, который по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта", - говорится в сообщении. Отмечается, что "обнаружено и изъято СВУ, которое он планировал использовать при совершении преступления".
В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 205.1 УК РФ (пособничество в совершении террористического акта) и частью 2 статьи 205.5 (участие в деятельности организации, которая в РФ признана террористической), максимальное наказание по которым составляет 20 лет лишения свободы.