https://ria.ru/20240423/terakt-1941726704.html

ФСБ предотвратила теракт в Брянске

ФСБ предотвратила теракт в Брянске - РИА Новости, 23.04.2024

ФСБ предотвратила теракт в Брянске

Силовики предотвратили теракт в Брянске, задержан сторонник украинских националистов, у него изъята взрывчатка, сообщает ФСБ РФ. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T11:48

2024-04-23T11:48

2024-04-23T11:54

специальная военная операция на украине

происшествия

брянск

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941759329_0:50:1031:630_1920x0_80_0_0_85ca28770e3849e58c67a181d61972c6.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в Брянске, задержан сторонник украинских националистов, у него изъята взрывчатка, сообщает ФСБ РФ. "ФСБ РФ задержан в Брянске гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию, который по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта", - говорится в сообщении. Отмечается, что "обнаружено и изъято СВУ, которое он планировал использовать при совершении преступления". В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 205.1 УК РФ (пособничество в совершении террористического акта) и частью 2 статьи 205.5 (участие в деятельности организации, которая в РФ признана террористической), максимальное наказание по которым составляет 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240411/fsb-1939463301.html

брянск

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, брянск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина