https://ria.ru/20241227/terroristy-1991637590.html

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве - РИА Новости, 27.12.2024

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве

Силовики предотвратили теракт, который планировали устроить в Москве исламисты из группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу террористической... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T12:21:00+03:00

2024-12-27T12:21:00+03:00

2024-12-27T15:01:00+03:00

россия

москва

афганистан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

исламское государство*

безопасность

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт, который планировали устроить в Москве исламисты из группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу террористической организации "Исламское государство"*), сообщил Центр общественных связей ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Москве пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" в Афганистане — "Вилаят Хорасан", члены которой, выходцы из Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении одного из отделов полиции столичного региона", — говорится в релизе. В ФСБ пояснили, что злоумышленники, присягнувшие на верность ИГ*, попали в поле зрения оперативников, когда начали собирать сведения об отделе МВД, который выбрали в качестве цели. Они купили машину и погрузили в нее баллоны с пропаном, а затем приступили к изготовлению самодельной бомбы. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.Следователи возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту, создании террористической организации и участии в ней. По месту жительства радикалов обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и составные части самодельной бомбы.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20241225/fsb-1991134102.html

https://ria.ru/20241113/terakty-1983461046.html

россия

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Место ликвидации боевиков, планировавших теракт в Москве Силовики предотвратили теракт, который планировали устроить в Москве исламисты из "Вилаят Хорасана" (принадлежит афганскому крылу террористической организации "Исламское государство"*), сообщил Центр общественных связей ФСБ. 2024-12-27T12:21 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, афганистан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство*, безопасность