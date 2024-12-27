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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве - РИА Новости, 27.12.2024
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12:21 27.12.2024 (обновлено: 15:01 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/terroristy-1991637590.html
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве - РИА Новости, 27.12.2024
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве
Силовики предотвратили теракт, который планировали устроить в Москве исламисты из группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу террористической... РИА Новости, 27.12.2024
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россия
москва
афганистан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
исламское государство*
безопасность
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт, который планировали устроить в Москве исламисты из группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу террористической организации "Исламское государство"*), сообщил Центр общественных связей ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Москве пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" в Афганистане — "Вилаят Хорасан", члены которой, выходцы из Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении одного из отделов полиции столичного региона", — говорится в релизе. В ФСБ пояснили, что злоумышленники, присягнувшие на верность ИГ*, попали в поле зрения оперативников, когда начали собирать сведения об отделе МВД, который выбрали в качестве цели. Они купили машину и погрузили в нее баллоны с пропаном, а затем приступили к изготовлению самодельной бомбы. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.Следователи возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту, создании террористической организации и участии в ней. По месту жительства радикалов обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и составные части самодельной бомбы.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241225/fsb-1991134102.html
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Место ликвидации боевиков, планировавших теракт в Москве
Силовики предотвратили теракт, который планировали устроить в Москве исламисты из "Вилаят Хорасана" (принадлежит афганскому крылу террористической организации "Исламское государство"*), сообщил Центр общественных связей ФСБ.
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россия, москва, афганистан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство*, безопасность
Россия, Москва, Афганистан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Исламское государство*, Безопасность
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве

В Москве уничтожили исламистов "Вилаят Хорасан", готовивших теракт

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Силовики предотвратили теракт, который планировали устроить в Москве исламисты из группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу террористической организации "Исламское государство"*), сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Москве пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" в Афганистане — "Вилаят Хорасан", члены которой, выходцы из Центральной Азии, планировали совершение террористического акта в отношении одного из отделов полиции столичного региона", — говорится в релизе.
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В ФСБ пояснили, что злоумышленники, присягнувшие на верность ИГ*, попали в поле зрения оперативников, когда начали собирать сведения об отделе МВД, который выбрали в качестве цели. Они купили машину и погрузили в нее баллоны с пропаном, а затем приступили к изготовлению самодельной бомбы.
При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.
Следователи возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту, создании террористической организации и участии в ней.
По месту жительства радикалов обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и составные части самодельной бомбы.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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РоссияМоскваАфганистанФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Исламское государство*Безопасность
 
 
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