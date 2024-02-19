https://ria.ru/20240219/fsb-1928165204.html

В Запорожской области нейтрализовали украинского агента, готовившего теракт

В Запорожской области нейтрализовали украинского агента, готовившего теракт - РИА Новости, 19.02.2024

В Запорожской области нейтрализовали украинского агента, готовившего теракт

В Запорожской области силовики нейтрализовали украинского агента, который в преддверии выборов готовился подорвать машину одного из местных политиков, сообщил... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T09:46

2024-02-19T09:46

2024-02-19T14:05

запорожская область

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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украина

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Запорожской области силовики нейтрализовали украинского агента, который в преддверии выборов готовился подорвать машину одного из местных политиков, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного Службой безопасности Украины и осуществившего в преддверии электорального цикла 2024 года подготовку террористического акта в отношении одного из политических деятелей Запорожской области", — говорится в релизе.По информации ведомства, Дятленко хотел заложить бомбу под автомобиль политика, а сотрудники СБУ снабжали его взрывчаткой и координировали планы. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление и ответными действиями силовиков был нейтрализован. При этом никто из правоохранителей и местных жителей не пострадал.На месте происшествия сотрудники ФСБ нашли пистолет Макарова, патроны и стреляные гильзы. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.На записи, опубликованной ФСБ, видно, как агент, сильно хромая, идет по проселочной дороге с пакетом и тростью. Около автомобиля он падает на землю и проводит некоторые манипуляции под его днищем, а затем встает, отряхивается и идет дальше. На следующих кадрах показаны изъятые пистолет, электродетонатор и "вещество, похожее на ПВВ-7, а также разминирование автомобиля при помощи робота-сапера.

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Агент СБУ, готовивший теракт в Запорожской области. Кадры ФСБ России Агент СБУ, готовивший теракт в Запорожской области. Кадры ФСБ России 2024-02-19T09:46 true PT1M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина