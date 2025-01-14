https://ria.ru/20250114/fsb-1993580569.html

ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ

ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ - РИА Новости, 14.01.2025

ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ

ФСБ предотвратила задуманный спецслужбами Украины теракт с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской... РИА Новости, 14.01.2025

2025-01-14T08:49:00+03:00

2025-01-14T08:49:00+03:00

2025-01-14T10:21:00+03:00

украина

россия

ярославская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

нато

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. ФСБ предотвратила задуманный спецслужбами Украины теракт с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области, задержан гражданин России, который хотел залить отраву в воздуховоды автомобилей планировавшихся жертв. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт с применением токсичных химических веществ для отравления работников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области", — говорится в сообщении ФСБ. "В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, изъявший из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом, которые он планировал залить в воздуховоды автомобилей работников указанного предприятия", — отмечает ФСБ. По данным спецслужбы, "деятельность террориста координировалась с территории Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров, что подтверждается информацией в изъятых у него средствах связи". Это не первая попытка задуманного спецслужбами Украины теракта с использованием отравляющих веществ. В 2023 году ФСБ сообщала о задержании агента Службы безопасности Украины (СБУ), совершившего попытку организации массового убийства российских военнослужащих. Планировалось отравить напитки и кондитерские изделия на праздновании в Армавире (Краснодарский край) юбилея выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО имени Кутахова. В 2024 году ФСБ задержала завербованных украинской военной разведкой четверых граждан России, которые намеревались в Санкт-Петербурге отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи российским военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Задержанным инкриминируется причастность к подготовке террористических актов. Кроме того, в феврале 2024 года органы безопасности пресекли попытку совершения украинскими спецслужбами теракта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества, по классификации НАТО BZ. У трех задержанных за это преступление граждан Украины были изъяты разработанные в США препараты, применяемые для создания химического оружия массового поражения. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 355 (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения) и статье 205 (террористический акт) УК России.

https://ria.ru/20240503/fsb-1943641914.html

https://ria.ru/20250110/sevastopol-1993159440.html

https://ria.ru/20241118/agent-1984332443.html

украина

россия

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, ярославская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, нато, происшествия