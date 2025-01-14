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ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ - РИА Новости, 14.01.2025
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08:49 14.01.2025 (обновлено: 10:21 14.01.2025)
https://ria.ru/20250114/fsb-1993580569.html
ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ
ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ - РИА Новости, 14.01.2025
ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ
ФСБ предотвратила задуманный спецслужбами Украины теракт с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской... РИА Новости, 14.01.2025
2025-01-14T08:49:00+03:00
2025-01-14T10:21:00+03:00
украина
россия
ярославская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
нато
происшествия
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. ФСБ предотвратила задуманный спецслужбами Украины теракт с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области, задержан гражданин России, который хотел залить отраву в воздуховоды автомобилей планировавшихся жертв. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт с применением токсичных химических веществ для отравления работников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области", — говорится в сообщении ФСБ. "В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, изъявший из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом, которые он планировал залить в воздуховоды автомобилей работников указанного предприятия", — отмечает ФСБ. По данным спецслужбы, "деятельность террориста координировалась с территории Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров, что подтверждается информацией в изъятых у него средствах связи". Это не первая попытка задуманного спецслужбами Украины теракта с использованием отравляющих веществ. В 2023 году ФСБ сообщала о задержании агента Службы безопасности Украины (СБУ), совершившего попытку организации массового убийства российских военнослужащих. Планировалось отравить напитки и кондитерские изделия на праздновании в Армавире (Краснодарский край) юбилея выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО имени Кутахова. В 2024 году ФСБ задержала завербованных украинской военной разведкой четверых граждан России, которые намеревались в Санкт-Петербурге отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи российским военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Задержанным инкриминируется причастность к подготовке террористических актов. Кроме того, в феврале 2024 года органы безопасности пресекли попытку совершения украинскими спецслужбами теракта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества, по классификации НАТО BZ. У трех задержанных за это преступление граждан Украины были изъяты разработанные в США препараты, применяемые для создания химического оружия массового поражения. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 355 (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения) и статье 205 (террористический акт) УК России.
https://ria.ru/20240503/fsb-1943641914.html
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украина, россия, ярославская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, нато, происшествия
Украина, Россия, Ярославская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, НАТО, Происшествия
ФСБ предотвратила украинский теракт с использованием токсичных веществ

ФСБ предотвратила теракт с отравлением работников предприятия ОПК под Ярославлем

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. ФСБ предотвратила задуманный спецслужбами Украины теракт с применением токсичных химических веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области, задержан гражданин России, который хотел залить отраву в воздуховоды автомобилей планировавшихся жертв.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт с применением токсичных химических веществ для отравления работников одного из оборонно-промышленных предприятий в Ярославской области", — говорится в сообщении ФСБ.
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3 мая 2024, 11:41
"В результате проведенных мероприятий задержан гражданин России, изъявший из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом, которые он планировал залить в воздуховоды автомобилей работников указанного предприятия", — отмечает ФСБ.
По данным спецслужбы, "деятельность террориста координировалась с территории Украины посредством зарубежных интернет-мессенджеров, что подтверждается информацией в изъятых у него средствах связи".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Жителя Севастополя осудили за подготовку теракта по заданию СБУ
10 января, 17:15
Это не первая попытка задуманного спецслужбами Украины теракта с использованием отравляющих веществ. В 2023 году ФСБ сообщала о задержании агента Службы безопасности Украины (СБУ), совершившего попытку организации массового убийства российских военнослужащих. Планировалось отравить напитки и кондитерские изделия на праздновании в Армавире (Краснодарский край) юбилея выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО имени Кутахова. В 2024 году ФСБ задержала завербованных украинской военной разведкой четверых граждан России, которые намеревались в Санкт-Петербурге отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи российским военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Задержанным инкриминируется причастность к подготовке террористических актов.
Кроме того, в феврале 2024 года органы безопасности пресекли попытку совершения украинскими спецслужбами теракта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества, по классификации НАТО BZ. У трех задержанных за это преступление граждан Украины были изъяты разработанные в США препараты, применяемые для создания химического оружия массового поражения. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 355 (разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения) и статье 205 (террористический акт) УК России.
Задержание и допрос украинского агента, готовившего теракты в регионах России - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракты в трех регионах
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УкраинаРоссияЯрославская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныНАТОПроисшествия
 
 
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