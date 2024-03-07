https://ria.ru/20240307/napadenie-1931723099.html
ФСБ предотвратила нападение террористов на синагогу в Москве
ФСБ предотвратила нападение террористов на синагогу в Москве - РИА Новости, 07.03.2024
ФСБ предотвратила нападение террористов на синагогу в Москве
Силовики предотвратили нападение террористов на синагогу в Москве, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:26
2024-03-07T14:26
2024-03-07T15:33
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Силовики предотвратили нападение террористов на синагогу в Москве, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности."ФСБ России на территории Калужской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ* в Афганистане — "Вилаят Хорасан"*, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении одного из еврейских культовых учреждений Москвы", — говорится в пресс-релизе.Радикалы попали в поле зрения силовиков, собирая информацию для совершения преступления. Они планировали напасть на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия."При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем", — уточнили в спецслужбе.По месту проживания радикалов в Калужской области изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.Следственное подразделение регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело о приготовлении к совершению теракта группой лиц.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240307/terakt-1931678299.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калужская область, москва
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Калужская область, Москва
ФСБ предотвратила нападение террористов на синагогу в Москве
ФСБ предотвратила нападение террористов с оружием на синагогу в Москве
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Силовики предотвратили нападение террористов на синагогу в Москве, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.
"ФСБ России на территории Калужской области пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ* в Афганистане
— "Вилаят Хорасан"*, члены которой планировали совершение террористического акта в отношении одного из еврейских культовых учреждений Москвы", — говорится в пресс-релизе.
Радикалы попали в поле зрения силовиков, собирая информацию для совершения преступления. Они планировали напасть на прихожан синагоги с использованием огнестрельного оружия.
"При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем", — уточнили в спецслужбе.
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По месту проживания радикалов в Калужской области
изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.
Следственное подразделение регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело о приготовлении к совершению теракта группой лиц.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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