https://ria.ru/20240318/fsb-1933934516.html
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму - РИА Новости, 18.03.2024
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму
В Крыму предотвратили теракт на железной дороге, задержана агент украинских спецслужб, сообщила Федеральная служба безопасности. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:02
2024-03-18T11:02
2024-03-18T11:48
происшествия
республика крым
крымская железная дорога
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
симферополь
россия
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В Крыму предотвратили теракт на железной дороге, задержана агент украинских спецслужб, сообщила Федеральная служба безопасности."ФСБ России пресечена подготовка совершения террористического акта на территории Республики Крым. В результате проведенных мероприятий в Симферополе задержана гражданка России, 1999 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб подготовку к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК "Крымская железная дорога" с целью нарушения военных перевозок", — говорится в релизе.У задержанной изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с украинским координатором. За выполнение задания ей обещали денежное вознаграждение.Как следует из опубликованного ФСБ ролика, агент украинских спецслужб собиралась поджечь релейный шкаф на железной дороге с помощью самостоятельно изготовленной жидкости, которую она назвала "бандеросмузи".Задержанная уточнила, что протестировала зажигательную смесь и поняла, что практического эффекта она иметь не будет. Россиянка рассказала об этом украинскому куратору, который ответил, что важно не это, а "показать, что в Крыму есть наши люди, можно даже облить бензином и зажечь, будет тот же самый эффект".Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту. Кроме того, фигурантку могут привлечь по статье "Государственная измена", которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20240315/agent-1933219677.html
https://ria.ru/20240316/zaderzhanie-1933441744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, крымская железная дорога, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), симферополь, россия
Происшествия, Республика Крым, Крымская железная дорога, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Симферополь, Россия
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму
ФСБ задержала агента украинских спецслужб, пытавшегося поджечь релейный шкаф
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В Крыму предотвратили теракт на железной дороге, задержана агент украинских спецслужб, сообщила Федеральная служба безопасности.
"ФСБ России пресечена подготовка совершения террористического акта на территории Республики Крым. В результате проведенных мероприятий в Симферополе
задержана гражданка России, 1999 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб подготовку к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК "Крымская железная дорога" с целью нарушения военных перевозок", — говорится в релизе.
У задержанной изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с украинским координатором. За выполнение задания ей обещали денежное вознаграждение.
Как следует из опубликованного ФСБ ролика, агент украинских спецслужб собиралась поджечь релейный шкаф на железной дороге с помощью самостоятельно изготовленной жидкости, которую она назвала "бандеросмузи".
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Задержанная уточнила, что протестировала зажигательную смесь и поняла, что практического эффекта она иметь не будет. Россиянка рассказала об этом украинскому куратору, который ответил, что важно не это, а "показать, что в Крыму есть наши люди, можно даже облить бензином и зажечь, будет тот же самый эффект".
Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту. Кроме того, фигурантку могут привлечь по статье "Государственная измена", которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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