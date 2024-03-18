https://ria.ru/20240318/fsb-1933934516.html

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму - РИА Новости, 18.03.2024

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму

В Крыму предотвратили теракт на железной дороге, задержана агент украинских спецслужб, сообщила Федеральная служба безопасности. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:02

2024-03-18T11:02

2024-03-18T11:48

происшествия

республика крым

крымская железная дорога

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

симферополь

россия

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. В Крыму предотвратили теракт на железной дороге, задержана агент украинских спецслужб, сообщила Федеральная служба безопасности."ФСБ России пресечена подготовка совершения террористического акта на территории Республики Крым. В результате проведенных мероприятий в Симферополе задержана гражданка России, 1999 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб подготовку к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК "Крымская железная дорога" с целью нарушения военных перевозок", — говорится в релизе.У задержанной изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с украинским координатором. За выполнение задания ей обещали денежное вознаграждение.Как следует из опубликованного ФСБ ролика, агент украинских спецслужб собиралась поджечь релейный шкаф на железной дороге с помощью самостоятельно изготовленной жидкости, которую она назвала "бандеросмузи".Задержанная уточнила, что протестировала зажигательную смесь и поняла, что практического эффекта она иметь не будет. Россиянка рассказала об этом украинскому куратору, который ответил, что важно не это, а "показать, что в Крыму есть наши люди, можно даже облить бензином и зажечь, будет тот же самый эффект".Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту. Кроме того, фигурантку могут привлечь по статье "Государственная измена", которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20240315/agent-1933219677.html

https://ria.ru/20240316/zaderzhanie-1933441744.html

республика крым

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика крым, крымская железная дорога, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), симферополь, россия