https://ria.ru/20240912/terakt-1972278400.html

В Севастополе предотвратили теракт

В Севастополе предотвратили теракт - РИА Новости, 12.09.2024

В Севастополе предотвратили теракт

Силовики задержали мужчину, который по заданию СБУ должен был совершить подрыв железнодорожного моста в Севастополе, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T13:14

2024-09-12T13:14

2024-09-12T13:47

севастополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

украина

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости. Силовики задержали мужчину, который по заданию СБУ должен был совершить подрыв железнодорожного моста в Севастополе, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ."Установлено, что 51-летний житель Севастополя посредством переписки в интернет-мессенджере был завербован сотрудником службы безопасности Украины для выполнения разведывательных заданий по сбору сведений об объектах Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных в городе, а также объектах транспортной инфраструктуры с целью совершения терактов" , - говорится в сообщении.По заданию куратора из СБУ мужчина изъял из тайника взрывное устройство с зарядом гексогена массой около 1,2 кг, три брикета взрывчатого вещества на основе гексогена массой 1,7 кг, три кумулятивных заряда массой более 2 кг, восемь электродетонаторов, 4 исполнительных устройства и 4 электронных передатчика. Перед ним стояла задача совершить подрыв железнодорожного моста в Севастополе, но злоумышленник был задержан, уточнили в ведомстве.Возбуждены уголовные дела по ст. 275 ("Государственная измена"), ч.1 ст. 30 – ст. 205, ("Приготовление к совершению террористического акта"), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств"). Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20240902/ukraina-1970017460.html

севастополь

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание обвиняемого в подготовке диверсионно-террористического акта ФСБ в Севастополе пресекла подготовку диверсионно-террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры, сообщили в ведомстве. Подрыв ж/д полотна должен был произойти по заданию СБУ. 2024-09-12T13:14 true PT2M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, украина, россия, республика крым