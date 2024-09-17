https://ria.ru/20240917/kiev-1973110334.html

ФСБ предотвратила покушение на руководителя предприятия ОПК на Урале

ФСБ предотвратила покушение на руководителя предприятия ОПК на Урале - РИА Новости, 17.09.2024

ФСБ предотвратила покушение на руководителя предприятия ОПК на Урале

В Свердловской области ФСБ предотвратила покушение украинского агента на руководителя оборонного предприятия, сейчас ищут подельников злоумышленника, сообщил... РИА Новости, 17.09.2024

2024-09-17T09:52

2024-09-17T09:52

2024-09-17T14:17

россия

украина

свердловская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны украины

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Свердловской области ФСБ предотвратила покушение украинского агента на руководителя оборонного предприятия, сейчас ищут подельников злоумышленника, сообщил ЦОС спецслужбы."Федеральной службой безопасности России в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК пресечена противоправная деятельность гражданина России 1984 года рождения, являвшегося агентом Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) и членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации", — отметили в ведомстве. Как пояснило ведомство, террорист по заданию кураторов изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), предназначавшееся "для подрыва автомобиля одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области". "При задержании в момент закладки СВУ в тайник он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем", — указали в релизе. На месте происшествия изъяли пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое СВУ большой мощности, а также использовавшиеся для поддержания контактов с кураторами из ГУР МОУ и террористической организации средства связи, содержащие переписку, подтверждающую подготовку теракта. При обысках по адресам проживания и в гараже преступника также изъяли инструкции и компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств. Проводятся мероприятия по установлению лиц, оказывавших содействие террористу, добавили в ФСБ.

https://ria.ru/20240912/dannye-1972241144.html

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Ликвидированный агент украинской разведки, готовивший теракт ФСБ показала видео с ликвидированным агентом украинской разведки, готовившим теракт. На кадрах видно пистолет и компоненты для приготовления взрывчатки. 2024-09-17T09:52 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, свердловская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины