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ФСБ предотвратила покушение на руководителя предприятия ОПК на Урале - РИА Новости, 17.09.2024
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09:52 17.09.2024 (обновлено: 14:17 17.09.2024)
https://ria.ru/20240917/kiev-1973110334.html
ФСБ предотвратила покушение на руководителя предприятия ОПК на Урале
ФСБ предотвратила покушение на руководителя предприятия ОПК на Урале - РИА Новости, 17.09.2024
ФСБ предотвратила покушение на руководителя предприятия ОПК на Урале
В Свердловской области ФСБ предотвратила покушение украинского агента на руководителя оборонного предприятия, сейчас ищут подельников злоумышленника, сообщил... РИА Новости, 17.09.2024
2024-09-17T09:52
2024-09-17T14:17
россия
украина
свердловская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Свердловской области ФСБ предотвратила покушение украинского агента на руководителя оборонного предприятия, сейчас ищут подельников злоумышленника, сообщил ЦОС спецслужбы."Федеральной службой безопасности России в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК пресечена противоправная деятельность гражданина России 1984 года рождения, являвшегося агентом Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) и членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации", — отметили в ведомстве. Как пояснило ведомство, террорист по заданию кураторов изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), предназначавшееся "для подрыва автомобиля одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области". "При задержании в момент закладки СВУ в тайник он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем", — указали в релизе. На месте происшествия изъяли пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое СВУ большой мощности, а также использовавшиеся для поддержания контактов с кураторами из ГУР МОУ и террористической организации средства связи, содержащие переписку, подтверждающую подготовку теракта. При обысках по адресам проживания и в гараже преступника также изъяли инструкции и компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств. Проводятся мероприятия по установлению лиц, оказывавших содействие террористу, добавили в ФСБ.
https://ria.ru/20240912/dannye-1972241144.html
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россия
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Ликвидированный агент украинской разведки, готовивший теракт
ФСБ показала видео с ликвидированным агентом украинской разведки, готовившим теракт. На кадрах видно пистолет и компоненты для приготовления взрывчатки.
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россия, украина, свердловская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины
Россия, Украина, Свердловская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины
ФСБ предотвратила покушение на руководителя предприятия ОПК на Урале

ФСБ ищет людей, помогавших украинскому агенту готовить теракт на Урале

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В Свердловской области ФСБ предотвратила покушение украинского агента на руководителя оборонного предприятия, сейчас ищут подельников злоумышленника, сообщил ЦОС спецслужбы.
"Федеральной службой безопасности России в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК пресечена противоправная деятельность гражданина России 1984 года рождения, являвшегося агентом Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) и членом запрещенной в России украинской националистической террористической организации", — отметили в ведомстве.
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Как пояснило ведомство, террорист по заданию кураторов изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), предназначавшееся "для подрыва автомобиля одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области".
"При задержании в момент закладки СВУ в тайник он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем", — указали в релизе.
На месте происшествия изъяли пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое СВУ большой мощности, а также использовавшиеся для поддержания контактов с кураторами из ГУР МОУ и террористической организации средства связи, содержащие переписку, подтверждающую подготовку теракта. При обысках по адресам проживания и в гараже преступника также изъяли инструкции и компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Проводятся мероприятия по установлению лиц, оказывавших содействие террористу, добавили в ФСБ.
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РоссияУкраинаСвердловская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны Украины
 
 
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