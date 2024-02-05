https://ria.ru/20240205/terakt-1925550543.html

ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Крыма

ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Крыма - РИА Новости, 05.02.2024

ФСБ предотвратила теракт против одного из руководителей Крыма

ФСБ предотвратила теракт, организованный Службой безопасности Украины (СБУ) против одного из руководителей Крыма, сообщил Центр общественных связей спецслужбы. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T19:35

2024-02-05T19:35

2024-02-05T20:40

специальная военная операция на украине

россия

симферополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

республика крым

служба безопасности украины

германия

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. ФСБ предотвратила теракт, организованный Службой безопасности Украины (СБУ) против одного из руководителей Крыма, сообщил Центр общественных связей спецслужбы."В Крыму сотрудниками ФСБ России задержана группа лиц в составе граждан России Боднаря В. А., Шевченко О. В. и Ананьева В. В., которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из представителей органов власти Крыма. Задержанные дали признательные показания", — говорится в публикации.У подозреваемых изъяли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство (СВУ) кумулятивного действия, изготовленное из доработанной противотанковой противобортовой мины DM22 производства ФРГ с зарядом бризантного вещества на основе гексогена массой 1,9 килограмма. Кроме того, у них нашли:Задержанный Боднарь рассказал, что в гараже, найденном по заданию СБУ, в тайнике хранилась мина. "Мина сейчас находится в этом гараже с пультом дистанционного управления. Предназначалась она для нападения на кортеж (одного из руководителей Крыма. — Прим. ред.)", — сказал подозреваемый.В свою очередь, подозреваемая Шевченко призналась, что задание от СБУ поступило в октябре 2023-го, подготовка к теракту шла с конца января по начало февраля этого года.Возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта, а также о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Как позднее сообщили РИА Новости в крымском управлении ФСБ, задержанных арестовали на два месяца.В декабре директор ФСБ Александр Бортников заявил, что Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов, а также устанавливать контакты "с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того, чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу".Он подчеркнул, что спецслужба активно выявляет таких людей. По словам Бортникова, получается также действовать на упреждение. Директор ведомства добавил, что многие результаты этой работы пока не обнародуют, но о них обязательно расскажут позднее.

https://ria.ru/20240128/diversanty-1923944537.html

https://ria.ru/20231211/agenty-1915005609.html

https://ria.ru/20240202/krym-1924994185.html

россия

симферополь

республика крым

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание и допрос подозреваемых в организации теракта в Крыму Официальное видео ЦОС ФСБ России о предотвращении террористического акта в отношении одного из руководителей Республики Крым . 2024-02-05T19:35 true PT3M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, симферополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, республика крым, служба безопасности украины, германия, александр бортников