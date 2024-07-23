https://ria.ru/20240723/belgorod-1961382073.html

В Мариуполе задержали двух жителей, планировавших теракт в Белгороде

В Мариуполе задержали двух жителей, планировавших теракт в Белгороде - РИА Новости, 23.07.2024

В Мариуполе задержали двух жителей, планировавших теракт в Белгороде

В ДНР задержали двух местных жителей, по заданию украинских спецслужб планировавших теракт в мечети в Белгороде, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 23.07.2024

2024-07-23T09:49

2024-07-23T09:49

2024-07-23T12:23

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белгород

мариуполь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В ДНР задержали двух местных жителей, по заданию украинских спецслужб планировавших теракт в мечети в Белгороде, сообщили в ЦОС ФСБ. "ФСБ России в Мариуполе Донецкой Народной Республики задержаны местные жители, граждане России, 1986 и 1993 годов рождения, планировавшие по указанию спецслужб Украины поджог мечети в Белгороде", — уточнили в спецслужбе. По данным силовиков, в июне радикалов через мессенджер завербовал сотрудник украинских спецслужб, по указанию которого они за деньги должны были выехать в Белгород и поджечь там городскую мечеть. Но эти планы были пресечены. Злоумышленники дали признательные показания, против них возбудили дело об организации совершения теракта. Мужчин заключили под стражу."Таким образом, пресечена очередная попытка украинских спецслужб по разжиганию межконфессиональной вражды на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ФСБ.При этом спецслужба опубликовала видео с признанием одного из задержанных.Как утверждает один из злоумышленников, с ним в марте якобы "связался друг, который находится в днепровской колонии", и предложил за деньги совершить теракт. Мужчина вместе со своим братом согласились пойти на преступление."(Цель теракта. — Прим. ред.) — столкнуть христиан и мусульман в России, дабы разжечь вражду между ними", — объяснил он.Задержанный добавил, что для совершения преступления им предстояло "купить коктейли Молотова" и закинуть их в мечеть".

https://ria.ru/20240718/terakt-1960394324.html

https://ria.ru/20230626/donetsk-1880431472.html

https://ria.ru/20240719/terakt-1960779747.html

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белгород

мариуполь

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Видео с планировавшими поджог мечети в Белгороде по указанию украинских спецслужб ФСБ опубликовала видео с планировавшими поджог мечети в Белгороде по указанию украинских спецслужб. 2024-07-23T09:49 true PT1M28S

Кадры с мечетью в Белгороде, которую хотели поджечь террористы Мечеть в Белгороде, которую хотели поджечь террористы, расположена над автомойкой, ее имам позволил корреспонденту РИА Новости снять видео изнутри, но обсуждать эту историю не стал. О предотвращении теракта во вторник сообщила ФСБ, задержаны двое подозреваемых. Мечеть расположена на окраине Белгорода, комментировать произошедшее имам не стал, подчеркнув, что его "дело только молиться". 2024-07-23T09:49 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, белгород, мариуполь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия