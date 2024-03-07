Рейтинг@Mail.ru
В Карелии предотвратили теракт, готовившийся украинскими спецслужбами - РИА Новости, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 07.03.2024 (обновлено: 13:57 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/terakt-1931678299.html
В Карелии предотвратили теракт, готовившийся украинскими спецслужбами
В Карелии предотвратили теракт, готовившийся украинскими спецслужбами - РИА Новости, 07.03.2024
В Карелии предотвратили теракт, готовившийся украинскими спецслужбами
В Карелии предотвратили теракт украинских спецслужб с участием гражданина Белоруссии, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T12:28
2024-03-07T13:57
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика карелия
белоруссия
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931685166_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3a60a6788fba7b3ba6c1998c1b415458.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Карелии предотвратили теракт украинских спецслужб с участием гражданина Белоруссии, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности."ФСБ России на территории Республики Карелия предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося спецслужбами Украины с участием завербованного гражданина Республики Беларусь 1974 года рождения, являвшегося членом запрещенного в Белоруссии националистического формирования "Полк имени Кастуся Калиновского" и находившегося в межгосударственном розыске", — говорится в пресс-релизе.По данным ФСБ, агент украинских спецслужб собирал и передавал данные об объектах транспортной инфраструктуры и органов исполнительной власти региона.В ЦОС уточнили, что преступник, действуя по указанию кураторов, изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать одно из административных зданий города Олонца. Во время задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам органов безопасности, его нейтрализовали. Силовики и мирные жители не пострадали.На месте изъяли готовое к применению СВУ, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества РЕ-8 (производство Великобритании), электродетонатора М-6 (производство США) и бытового таймера, а также пистолет Макарова и боеприпасы к нему.Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.
https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html
https://ria.ru/20240306/terakt-1931480471.html
https://ria.ru/20240227/video-1929708304.html
республика карелия
белоруссия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры ликвидации белоруса, готовившего теракт в Карелии. Видео ФСБ России
Кадры ликвидации белоруса, готовившего теракт в Карелии. Видео ФСБ России
2024-03-07T12:28
true
PT1M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931685166_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_694af55770846013573c933cb6cf4fd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика карелия, белоруссия, украина, россия
Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Карелия, Белоруссия, Украина, Россия
В Карелии предотвратили теракт, готовившийся украинскими спецслужбами

ФСБ предотвратила теракт в Карелии, готовившийся белорусом по заданию СБУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Карелии предотвратили теракт украинских спецслужб с участием гражданина Белоруссии, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.
"ФСБ России на территории Республики Карелия предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося спецслужбами Украины с участием завербованного гражданина Республики Беларусь 1974 года рождения, являвшегося членом запрещенного в Белоруссии националистического формирования "Полк имени Кастуся Калиновского" и находившегося в межгосударственном розыске", — говорится в пресс-релизе.
Задержание украинских агентов в Крыму. Видео ФСБ
В Крыму задержали мужчину и женщину, готовивших теракты
1 марта, 09:48
По данным ФСБ, агент украинских спецслужб собирал и передавал данные об объектах транспортной инфраструктуры и органов исполнительной власти региона.
В ЦОС уточнили, что преступник, действуя по указанию кураторов, изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать одно из административных зданий города Олонца. Во время задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам органов безопасности, его нейтрализовали. Силовики и мирные жители не пострадали.
Машина члена УИК после теракта в Бердянске
В Бердянске произошел теракт, погибла женщина
6 марта, 15:00
На месте изъяли готовое к применению СВУ, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества РЕ-8 (производство Великобритании), электродетонатора М-6 (производство США) и бытового таймера, а также пистолет Макарова и боеприпасы к нему.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.
Задержания по делу о подготовке теракта в Запорожской области
Появилось видео задержания украинцев, планировавших теракт с химоружием
27 февраля, 10:28
 
БезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КарелияБелоруссияУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала