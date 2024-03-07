https://ria.ru/20240307/terakt-1931678299.html
В Карелии предотвратили теракт, готовившийся украинскими спецслужбами
В Карелии предотвратили теракт, готовившийся украинскими спецслужбами - РИА Новости, 07.03.2024
В Карелии предотвратили теракт, готовившийся украинскими спецслужбами
В Карелии предотвратили теракт украинских спецслужб с участием гражданина Белоруссии, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T12:28
2024-03-07T12:28
2024-03-07T13:57
безопасность
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Карелии предотвратили теракт украинских спецслужб с участием гражданина Белоруссии, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности."ФСБ России на территории Республики Карелия предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося спецслужбами Украины с участием завербованного гражданина Республики Беларусь 1974 года рождения, являвшегося членом запрещенного в Белоруссии националистического формирования "Полк имени Кастуся Калиновского" и находившегося в межгосударственном розыске", — говорится в пресс-релизе.По данным ФСБ, агент украинских спецслужб собирал и передавал данные об объектах транспортной инфраструктуры и органов исполнительной власти региона.В ЦОС уточнили, что преступник, действуя по указанию кураторов, изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать одно из административных зданий города Олонца. Во время задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам органов безопасности, его нейтрализовали. Силовики и мирные жители не пострадали.На месте изъяли готовое к применению СВУ, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества РЕ-8 (производство Великобритании), электродетонатора М-6 (производство США) и бытового таймера, а также пистолет Макарова и боеприпасы к нему.Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.
https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html
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Кадры ликвидации белоруса, готовившего теракт в Карелии. Видео ФСБ России
Кадры ликвидации белоруса, готовившего теракт в Карелии. Видео ФСБ России
2024-03-07T12:28
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PT1M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика карелия, белоруссия, украина, россия
Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Карелия, Белоруссия, Украина, Россия
В Карелии предотвратили теракт, готовившийся украинскими спецслужбами
ФСБ предотвратила теракт в Карелии, готовившийся белорусом по заданию СБУ
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Карелии предотвратили теракт украинских спецслужб с участием гражданина Белоруссии, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.
"ФСБ России на территории Республики Карелия предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося спецслужбами Украины
с участием завербованного гражданина Республики Беларусь 1974 года рождения, являвшегося членом запрещенного в Белоруссии националистического формирования "Полк имени Кастуся Калиновского" и находившегося в межгосударственном розыске", — говорится в пресс-релизе.
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По данным ФСБ, агент украинских спецслужб собирал и передавал данные об объектах транспортной инфраструктуры и органов исполнительной власти региона.
В ЦОС уточнили, что преступник, действуя по указанию кураторов, изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать одно из административных зданий города Олонца. Во время задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам органов безопасности, его нейтрализовали. Силовики и мирные жители не пострадали.
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На месте изъяли готовое к применению СВУ, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества РЕ-8 (производство Великобритании), электродетонатора М-6 (производство США) и бытового таймера, а также пистолет Макарова и боеприпасы к нему.
Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.
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