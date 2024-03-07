https://ria.ru/20240307/terakt-1931678299.html

В Карелии предотвратили теракт, готовившийся украинскими спецслужбами

В Карелии предотвратили теракт, готовившийся украинскими спецслужбами - РИА Новости, 07.03.2024

В Карелии предотвратили теракт, готовившийся украинскими спецслужбами

В Карелии предотвратили теракт украинских спецслужб с участием гражданина Белоруссии, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T12:28

2024-03-07T12:28

2024-03-07T13:57

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика карелия

белоруссия

украина

россия

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Карелии предотвратили теракт украинских спецслужб с участием гражданина Белоруссии, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности."ФСБ России на территории Республики Карелия предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося спецслужбами Украины с участием завербованного гражданина Республики Беларусь 1974 года рождения, являвшегося членом запрещенного в Белоруссии националистического формирования "Полк имени Кастуся Калиновского" и находившегося в межгосударственном розыске", — говорится в пресс-релизе.По данным ФСБ, агент украинских спецслужб собирал и передавал данные об объектах транспортной инфраструктуры и органов исполнительной власти региона.В ЦОС уточнили, что преступник, действуя по указанию кураторов, изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, чтобы подорвать одно из административных зданий города Олонца. Во время задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам органов безопасности, его нейтрализовали. Силовики и мирные жители не пострадали.На месте изъяли готовое к применению СВУ, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества РЕ-8 (производство Великобритании), электродетонатора М-6 (производство США) и бытового таймера, а также пистолет Макарова и боеприпасы к нему.Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.

https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html

https://ria.ru/20240306/terakt-1931480471.html

https://ria.ru/20240227/video-1929708304.html

республика карелия

белоруссия

украина

россия

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Кадры ликвидации белоруса, готовившего теракт в Карелии. Видео ФСБ России Кадры ликвидации белоруса, готовившего теракт в Карелии. Видео ФСБ России 2024-03-07T12:28 true PT1M16S

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Ольга Фомченкова

безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика карелия, белоруссия, украина, россия