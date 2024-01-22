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Жителя Алтайского края задержали при попытке устроить теракт в Барнауле - РИА Новости, 22.01.2024
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09:08 22.01.2024 (обновлено: 11:09 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/barnaul-1922694352.html
Жителя Алтайского края задержали при попытке устроить теракт в Барнауле
Жителя Алтайского края задержали при попытке устроить теракт в Барнауле - РИА Новости, 22.01.2024
Жителя Алтайского края задержали при попытке устроить теракт в Барнауле
Жителя Алтайского края задержали при попытке теракта на объекте Минобороны в Барнауле, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону. РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T09:08
2024-01-22T11:09
алтайский край
происшествия
барнаул
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БАРНАУЛ, 22 янв — РИА Новости. Жителя Алтайского края задержали при попытке теракта на объекте Минобороны в Барнауле, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону."Сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю задержан гражданин России, 1979 года рождения, пытавшийся совершить теракт в Барнауле", — уточнили в ведомстве.В ноябре мужчина через интернет установил связь с представителем террористической военизированной организации, запрещенной на территории России. При общении он выразил готовность совершить теракты на административных объектах Барнаула и против первых лиц региона.После этого злоумышленник, выполняя указания своего куратора, изготовил коктейли Молотова. С их помощью он должен был устроить пожар в одном из объектов Минобороны.Мужчину задержали сотрудники ФСБ при попытке теракта.Против злоумышленника возбудили дело о покушении на совершение теракта. Его заключили под стражу.
https://ria.ru/20240117/terakt-1921787755.html
алтайский край
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание жителя Алтайского края при попытке устроить теракт в Барнауле
Житель Алтайского края задержан при попытке устроить теракт на объекте Минобороны в Барнауле, сообщило местное управление ФСБ.
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РИА Новости
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алтайский край, происшествия, барнаул, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Алтайский край, Происшествия, Барнаул, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Алтайского края задержали при попытке устроить теракт в Барнауле

На Алтае задержали пытавшегося совершить теракт на объекте Министерства обороны

Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 22 янв — РИА Новости. Жителя Алтайского края задержали при попытке теракта на объекте Минобороны в Барнауле, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.
«
"Сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю задержан гражданин России, 1979 года рождения, пытавшийся совершить теракт в Барнауле", — уточнили в ведомстве.
В ноябре мужчина через интернет установил связь с представителем террористической военизированной организации, запрещенной на территории России. При общении он выразил готовность совершить теракты на административных объектах Барнаула и против первых лиц региона.
После этого злоумышленник, выполняя указания своего куратора, изготовил коктейли Молотова. С их помощью он должен был устроить пожар в одном из объектов Минобороны.
Мужчину задержали сотрудники ФСБ при попытке теракта.
Против злоумышленника возбудили дело о покушении на совершение теракта. Его заключили под стражу.
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