https://ria.ru/20240122/barnaul-1922694352.html

Жителя Алтайского края задержали при попытке устроить теракт в Барнауле

Жителя Алтайского края задержали при попытке устроить теракт в Барнауле - РИА Новости, 22.01.2024

Жителя Алтайского края задержали при попытке устроить теракт в Барнауле

Жителя Алтайского края задержали при попытке теракта на объекте Минобороны в Барнауле, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону. РИА Новости, 22.01.2024

2024-01-22T09:08

2024-01-22T09:08

2024-01-22T11:09

алтайский край

происшествия

барнаул

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БАРНАУЛ, 22 янв — РИА Новости. Жителя Алтайского края задержали при попытке теракта на объекте Минобороны в Барнауле, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону."Сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю задержан гражданин России, 1979 года рождения, пытавшийся совершить теракт в Барнауле", — уточнили в ведомстве.В ноябре мужчина через интернет установил связь с представителем террористической военизированной организации, запрещенной на территории России. При общении он выразил готовность совершить теракты на административных объектах Барнаула и против первых лиц региона.После этого злоумышленник, выполняя указания своего куратора, изготовил коктейли Молотова. С их помощью он должен был устроить пожар в одном из объектов Минобороны.Мужчину задержали сотрудники ФСБ при попытке теракта.Против злоумышленника возбудили дело о покушении на совершение теракта. Его заключили под стражу.

https://ria.ru/20240117/terakt-1921787755.html

алтайский край

барнаул

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Задержание жителя Алтайского края при попытке устроить теракт в Барнауле Житель Алтайского края задержан при попытке устроить теракт на объекте Минобороны в Барнауле, сообщило местное управление ФСБ. 2024-01-22T09:08 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алтайский край, происшествия, барнаул, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)