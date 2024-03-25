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ФСБ предотвратила теракт перед выборами в Барнауле - РИА Новости, 25.03.2024
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09:14 25.03.2024
https://ria.ru/20240325/barnaul-1935580773.html
ФСБ предотвратила теракт перед выборами в Барнауле
ФСБ предотвратила теракт перед выборами в Барнауле - РИА Новости, 25.03.2024
ФСБ предотвратила теракт перед выборами в Барнауле
Силовики предотвратили теракт в Барнауле, задержав троих молодых людей, пришедших с пятью коктейлями Молотова к избирательному штабу накануне президентских... РИА Новости, 25.03.2024
2024-03-25T09:14
2024-03-25T09:14
происшествия
алтайский край
барнаул
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БАРНАУЛ, 25 мар - РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в Барнауле, задержав троих молодых людей, пришедших с пятью коктейлями Молотова к избирательному штабу накануне президентских выборов, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Алтайскому краю. "УФСБ России по Алтайскому краю пресечена террористическая деятельность троих жителей Новосибирской области… Молодые люди изготовили пять самодельных зажигательных устройств, так называемые коктейли Молотова, с помощью которых намеревались поджечь один из региональных избирательных штабов накануне проведения выборов президента РФ. Довести свой преступный умысел группе лиц не удалось, так как они были задержаны оперативными сотрудниками ФСБ России непосредственно возле здания штаба при попытке совершения теракта", - говорится в сообщении. Уточняется, что лидер группы, мужчина 2001 года рождения, приехал в Алтайский край в конце 2023 года на заработки. После получения задания от представителей запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации, с которыми продолжительное время поддерживал контакт, разработал схему по совершению теракта в Барнауле. Для этого он привлек двоих приятелей, 1998 и 2006 годов рождения, также поддерживающих радикальные идеи. "УФСБ России по Алтайскому краю в отношении совершеннолетних граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору). Троим членам преступной группы предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечает пресс-служба.
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происшествия, алтайский край, барнаул, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Алтайский край, Барнаул, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ предотвратила теракт перед выборами в Барнауле

ФСБ задержала в Барнауле мужчин с коктейлями Молотова у избирательного штаба

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 25 мар - РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в Барнауле, задержав троих молодых людей, пришедших с пятью коктейлями Молотова к избирательному штабу накануне президентских выборов, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Алтайскому краю.
"УФСБ России по Алтайскому краю пресечена террористическая деятельность троих жителей Новосибирской области… Молодые люди изготовили пять самодельных зажигательных устройств, так называемые коктейли Молотова, с помощью которых намеревались поджечь один из региональных избирательных штабов накануне проведения выборов президента РФ. Довести свой преступный умысел группе лиц не удалось, так как они были задержаны оперативными сотрудниками ФСБ России непосредственно возле здания штаба при попытке совершения теракта", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что лидер группы, мужчина 2001 года рождения, приехал в Алтайский край в конце 2023 года на заработки. После получения задания от представителей запрещенной на территории Российской Федерации террористической организации, с которыми продолжительное время поддерживал контакт, разработал схему по совершению теракта в Барнауле. Для этого он привлек двоих приятелей, 1998 и 2006 годов рождения, также поддерживающих радикальные идеи.
"УФСБ России по Алтайскому краю в отношении совершеннолетних граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору). Троим членам преступной группы предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечает пресс-служба.
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ПроисшествияАлтайский крайБарнаулФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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