https://ria.ru/20240227/khimoruzhie-1929698923.html
В Запорожской области предотвратили теракт спецслужб Украины с химоружием
В Запорожской области предотвратили теракт спецслужб Украины с химоружием - РИА Новости, 27.02.2024
В Запорожской области предотвратили теракт спецслужб Украины с химоружием
В Запорожской области задержали трех украинцев, готовивших теракт с применением боевого отравляющего вещества, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T09:46
2024-02-27T09:46
2024-02-27T11:57
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безопасность
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Запорожской области задержали трех украинцев, готовивших теракт с применением боевого отравляющего вещества, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ", — говорится в релизе.В ФСБ пояснили, что изъятые препараты разрабатывались в США и применяются для создания химического оружия массового поражения. На опубликованном ФСБ видео операции показаны два пакета, найденных в частном доме. В них находятся несколько флаконов с надписью на украинском языке "Биоспорин".Во время другого задержания продемонстрирован пластиковый пакет, предположительно, со взрывчатым веществом. На вопрос оперативников ФСБ, для чего оно хранилось в доме, задержанный ответил: "Попросили схоронить у себя".Возбуждено уголовное дело по статьям "Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения" и "Террористический акт".На прошлой неделе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов заявил, что в конце января аналог вещества BZ нашли в схроне в Мелитополе. Это были флаконы с надписью "Биоспорин" на украинском языке. По данным Кириллова, такое отравляющее вещество ВСУ применили против российских военнослужащих 19 августа 2022 года.
https://ria.ru/20240227/veschestvo_bz-1929717821.html
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Задержания по делу о подготовке теракта в Запорожской области
В Запорожской области задержали трех украинцев, готовивших теракт с применением боевого отравляющего вещества, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
2024-02-27T09:46
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PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина
Запорожская область, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области предотвратили теракт спецслужб Украины с химоружием
ФСБ предотвратила в Запорожье теракт с аналогом отравляющего вещества из США
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости.
В Запорожской области задержали трех украинцев, готовивших теракт с применением боевого отравляющего вещества, сообщил Центр общественных связей
ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ", — говорится в релизе.
Боевое отравляющее вещество BZ
В ФСБ пояснили, что изъятые препараты разрабатывались в США
и применяются для создания химического оружия массового поражения.
На опубликованном ФСБ видео операции показаны два пакета, найденных в частном доме. В них находятся несколько флаконов с надписью на украинском языке "Биоспорин".
Во время другого задержания продемонстрирован пластиковый пакет, предположительно, со взрывчатым веществом. На вопрос оперативников ФСБ, для чего оно хранилось в доме, задержанный ответил: "Попросили схоронить у себя".
Возбуждено уголовное дело по статьям "Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения" и "Террористический акт".
На прошлой неделе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов заявил, что в конце января аналог вещества BZ нашли в схроне в Мелитополе
. Это были флаконы с надписью "Биоспорин" на украинском языке. По данным Кириллова, такое отравляющее вещество ВСУ
применили против российских военнослужащих 19 августа 2022 года.
Российские военные рассказали, как ВСУ применяли химические боеприпасы