https://ria.ru/20240227/khimoruzhie-1929698923.html

В Запорожской области предотвратили теракт спецслужб Украины с химоружием

В Запорожской области предотвратили теракт спецслужб Украины с химоружием - РИА Новости, 27.02.2024

В Запорожской области предотвратили теракт спецслужб Украины с химоружием

В Запорожской области задержали трех украинцев, готовивших теракт с применением боевого отравляющего вещества, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T09:46

2024-02-27T09:46

2024-02-27T11:57

запорожская область

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Запорожской области задержали трех украинцев, готовивших теракт с применением боевого отравляющего вещества, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена попытка совершения украинскими спецслужбами террористического акта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ", — говорится в релизе.В ФСБ пояснили, что изъятые препараты разрабатывались в США и применяются для создания химического оружия массового поражения. На опубликованном ФСБ видео операции показаны два пакета, найденных в частном доме. В них находятся несколько флаконов с надписью на украинском языке "Биоспорин".Во время другого задержания продемонстрирован пластиковый пакет, предположительно, со взрывчатым веществом. На вопрос оперативников ФСБ, для чего оно хранилось в доме, задержанный ответил: "Попросили схоронить у себя".Возбуждено уголовное дело по статьям "Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения" и "Террористический акт".На прошлой неделе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов заявил, что в конце января аналог вещества BZ нашли в схроне в Мелитополе. Это были флаконы с надписью "Биоспорин" на украинском языке. По данным Кириллова, такое отравляющее вещество ВСУ применили против российских военнослужащих 19 августа 2022 года.

https://ria.ru/20240227/veschestvo_bz-1929717821.html

https://ria.ru/20240222/khimiya-1929027605.html

запорожская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержания по делу о подготовке теракта в Запорожской области В Запорожской области задержали трех украинцев, готовивших теракт с применением боевого отравляющего вещества, сообщил Центр общественных связей ФСБ. 2024-02-27T09:46 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

запорожская область, безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина