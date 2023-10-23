https://ria.ru/20231023/gaz-1904665325.html

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2023 году

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2023 году - РИА Новости, 23.10.2023

Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2023 году

23 октября в городе Котельниково Волгоградской области произошел взрыв бытового газа на пятом этаже пятиэтажного дома. Возник пожар, который охватил две... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T14:18

2023-10-23T14:18

2023-10-23T14:18

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23 октября в городе Котельниково Волгоградской области произошел взрыв бытового газа на пятом этаже пятиэтажного дома. Возник пожар, который охватил две квартиры. По данным ГУМЧС по Волгоградской области, пострадали два человека.10 октября в Самаре в жилом доме на улице Гагарина из-за хлопка бытового газа загорелись квартиры на втором и третьем этажах. Были спасены 14 человек, пострадали два человека.4 октября в башкирском городе Янаул произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого многоквартирного дома. По данным спасателей, в квартире были выбиты три пластиковых окна, входная дверь, разрушена перегородка из ДСП. На пятом этаже в двух соседних квартирах были выбиты входные металлические двери. В результате ЧП пострадал один человек, он был госпитализирован.1 октября в Тобольске (Тюменская область) в многоквартирном доме из-за взрыва газа в квартире возник пожар, который перешел на кровлю и охватил площадь в 800 квадратных метров. По данным ГУМЧС региона, из дома было эвакуировано 296 человек. В результате происшествия три человека пострадали, они были госпитализированы.20 сентября в подмосковной Балашихе произошел взрыв газа на четвертом этаже жилого девятиэтажного дома. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи, были повреждены не менее десяти квартир. Из дома эвакуировали 170 человек. Позже, во время разбора завалов, произошло повторное обрушение, под обвалившимися конструкциями оказались шесть спасателей, двое из которых погибли. Всего в результате ЧП погибли семь человек, еще 20 пострадали. Восемь человек были госпитализированы, 12 человек от госпитализации отказались.16 сентября в Барабинске Новосибирской области из-за взрыва газа оказался полностью разрушен бревенчатый частный дом. По данным ГУМЧС по региону, после взрыва газовоздушной смеси произошло возгорание, которое было быстро ликвидировано. В результате ЧП двое мужчин получили травмы и были госпитализированы.14 сентября в Махачкале (Дагестан) в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв газа, в результате которого начался пожар. По данным ГУ МЧС, площадь возгорания составляла 600 "квадратов". Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек, еще 10 спасли. В результате ЧП пострадавших нет. Как сообщили власти города, жилой дом был построен самовольно и не введен в эксплуатацию. По данным минэнерго Дагестана, дом был несанкционированно подключен к газовым сетям самими жильцами.14 сентября в Саратове в одноэтажном четырехквартирном доме взорвалась газовоздушная смесь в газовой плите с последующим возгоранием. Площадь пожара составила один квадратный метр, были повреждены стены в двух комнатах квартиры. Пострадал один человек.1 сентября в селе Выльгорт в Коми в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП был госпитализирован один человек. 60 жителей дома были эвакуировали.30 августа в башкирском Ишимбае в результате взрыва бытового газа произошло разрушение несущей стены в жилом многоквартирном доме. В результате происшествия был госпитализирован один человек.12 августа в Дербенте (Дагестан) произошел взрыв газа в двухэтажном частном жилом доме. Пострадала семья из пяти человек: трое детей и их родители. По данным Минздрава республики, 14-летний ребенок и оба родителя получили обширные ожоги и в крайне тяжелом состоянии были эвакуированы медицинским вертолетом в ожоговый центр в Махачкале. Двое других детей сильно не пострадали. Спустя несколько часов подросток, получивший ожоги более 95% поверхности тела, скончался. 13 августа стало известно, что женщина, получившая обширные ожоги, скончалась.9 августа в Махачкале (Дагестан) в многоэтажном доме по улице Айвазовского взорвался газ. Повреждения получили около 20 квартир. По данным минздрава республики, пострадали восемь человек: девочка трех лет была госпитализирована, семерым взрослым оказали помощь амбулаторно.8 августа в Астрахани при взрыве бытового газа в четырех квартирах жилого дома на улице Адмирала Нахимова погибли два человека, двоих госпитализировали, еще 13 получили медицинскую помощь на месте. Для жильцов дома был развернут пункт временного размещения.4 августа в городе Канске Красноярского края в пятиэтажном жилом доме на улице Каландарашвили, где проходил капитальный ремонт системы газоснабжения, взорвался бытовой газ. В результате пострадали 14 человек, семеро из них были госпитализированы. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Различный ущерб был нанесен девяти квартирам.25 июля в Нижнекамске в Татарстане в жилом доме произошел взрыв газа. Спасатели вывели девять человек, в том числе одного ребенка, 15 человек эвакуировались самостоятельно. В результате ЧП пострадали два человека, один из них позже скончался.14 июня в пермском Красновишерске в многоквартирном доме произошел взрыв газа. В результате инцидента сломались стекла в окнах, произошло частичное разрушение перегородки между квартирами, обгорели стены, также огнем были повреждены домашние вещи. До приезда спасателей из дома эвакуировались 60 жильцов, в том числе пятеро детей. Еще двоих человек спустили с четвертого этажа по автолестнице пожарные. Пострадал один человек.29 мая в селении Яндаре в Назрановском районе Ингушетии в частном одноэтажном жилом доме произошел взрыв газа. В результате ЧП погиб ребенок, пострадал один человек.24 мая в Краснодаре на последнем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Клинической произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия возник пожар на площади 150 квадратных метров, который был локализован, а позже полностью потушен. Эвакуированы 56 человек. Пострадала одна женщина.11 мая в сельском поселении Нижние Ачалуки в Малгобекском районе Ингушетии произошел взрыв газовоздушной смеси в частном доме. После взрыва произошло возгорание домовладения. В результате ЧП пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Пострадавших доставили в больницу.3 мая в Энгельсе Саратовской области в квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Полтавская произошел взрыв бытового газа с пожаром. В результате происшествия погиб один человек, еще один госпитализирован. 35 человек были эвакуированы.28 апреля в Элисте (Калмыкия) в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв газа. Пострадавших и повреждений дома нет.21 апреля в Волгограде в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома по улице Титова произошла утечка газа, вызвавшая возгорание на площади 20 квадратных метров. Были эвакуированы 35 человек. Пострадавших нет.15 апреля в Ангарске Иркутской области в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газа без последующего горения. В результате ЧП выбило окна, несущие конструкции здания не повреждены. Пострадавших нет.16 марта в Нефтекамске в Башкирии в многоквартирном жилом доме на улице Дорожной произошел взрыв газа, вызванный коротким замыканием электропроводки с повреждением газового счетчика. Из двух подъездов дома были эвакуированы 63 человека, в том числе 14 детей. Пострадавших нет.16 марта в деревне Клюшниково в Костромской области в частном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Пострадали четыре человека, включая ребенка. Двое пострадавших были госпитализированы.9 марта в поселке Антипиха под Читой в пятиэтажном жилом доме на улице Боровая произошел взрыв бытового газа. Два этажа здания получили повреждения. В результате ЧП пострадали 11 человек, в том числе трое детей. 12 человек были спасены. 117 человек были эвакуированы из поврежденного здания.27 февраля в Ульяновске произошел взрыв бытового газа в четырехкомнатной квартире на пятом этаже дома на улице Ефремова. В квартире снесло межкомнатную перегородку, были выбиты окна и двери. В результате ЧП пострадал мужчина, а также пожилая женщина, проходившая мимо по улице в момент инцидента.9 февраля в Новосибирске в жилом пятиэтажном доме на улице Линейной в результате взрыва газа произошло частичное обрушение двух подъездов. Разрушены около 30 квартир. Погибли 15 человек. Спасатели достали живыми из-под завалов 14 человек, включая ребенка, из них девять с разной степенью травм были госпитализированы. Десятки человек были эвакуированы.7 февраля в городе Ефремов Тульской области произошел взрыв газа в пятиэтажном пятиподъездном панельном жилом доме по улице Химиков. В результате взрыва обрушился первый подъезд. Погибли восемь человек, в том числе маленький ребенок.13 января во Владикавказе в квартире на первом этаже пятиэтажного дома по улице 50 лет Октября взорвался газ. В результате возник пожар на кухне на площади 0,5 квадратных метра, также была выбита входная дверь и окно квартиры. В результате ЧП пострадавших нет. По словам соседей, в квартире никто не проживал, соседние квартиры не пострадали.10 января в подмосковной Коломне произошел взрыв газа на первом этаже квартиры, расположенной в селе Непецино. Находившийся в помещении мужчина получил термические ожоги и был госпитализирован, в квартире также выбило окна. Со слов пострадавшего, он чувствовал запах газа в квартире, но все равно решил зажечь плиту и произошел хлопок.8 января в Хасавюрте (Дагестан) на первом этаже многоэтажки на улице Датуева, 35 произошел взрыв газа с последующим возгоранием. По данным мэрии Хасавюрта, пять человек пострадали, в том числе ребенок, двое из них были госпитализированы.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

https://ria.ru/20231001/delo-1899807057.html

https://ria.ru/20230928/vzryv-1899092080.html

https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904631138.html

https://ria.ru/20230720/vzryv-1885221140.html

https://ria.ru/20230313/gaz-1857087012.html

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справки, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия