https://ria.ru/20231023/pozhar-1904623715.html
Стала известна причина сильного пожара в доме в волгоградском Котельниково
Стала известна причина сильного пожара в доме в волгоградском Котельниково - РИА Новости, 23.10.2023
Стала известна причина сильного пожара в доме в волгоградском Котельниково
Взрыв бытового газа стал причиной сильного пожара в волгоградском Котельниково, сообщил РИА Новости в начальник отдела ГО и ЧС Котельниковского района Виктор... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T12:11
2023-10-23T12:11
2023-10-23T12:37
происшествия
котельниково
волгоградская область
котельниковский район
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ВОЛГОГРАД, 23 окт – РИА Новости. Взрыв бытового газа стал причиной сильного пожара в волгоградском Котельниково, сообщил РИА Новости в начальник отдела ГО и ЧС Котельниковского района Виктор Павлов.Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме загорелись две квартиры на последнем этаже. По данным ГУМЧС по Волгоградской области, пострадали два человека."Произошел взрыв бытового газа на пятом этаже пятиэтажного дома", - сообщил РИА Новости Павлов.По информации комитета здравоохранения, медицинская помощь оказывается одному пострадавшему — мужчина госпитализирован в реанимацию Котельниковской ЦРБ.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
котельниково
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происшествия, котельниково, волгоградская область, котельниковский район
Происшествия, Котельниково, Волгоградская область, Котельниковский район
Стала известна причина сильного пожара в доме в волгоградском Котельниково
Причиной сильного пожара в доме в волгоградском Котельниково стал взрыв газа