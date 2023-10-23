https://ria.ru/20231023/pozhar-1904623715.html

Стала известна причина сильного пожара в доме в волгоградском Котельниково

Стала известна причина сильного пожара в доме в волгоградском Котельниково - РИА Новости, 23.10.2023

Стала известна причина сильного пожара в доме в волгоградском Котельниково

Взрыв бытового газа стал причиной сильного пожара в волгоградском Котельниково, сообщил РИА Новости в начальник отдела ГО и ЧС Котельниковского района Виктор... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T12:11

2023-10-23T12:11

2023-10-23T12:37

происшествия

котельниково

волгоградская область

котельниковский район

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ВОЛГОГРАД, 23 окт – РИА Новости. Взрыв бытового газа стал причиной сильного пожара в волгоградском Котельниково, сообщил РИА Новости в начальник отдела ГО и ЧС Котельниковского района Виктор Павлов.Ранее сообщалось, что в пятиэтажном доме загорелись две квартиры на последнем этаже. По данным ГУМЧС по Волгоградской области, пострадали два человека."Произошел взрыв бытового газа на пятом этаже пятиэтажного дома", - сообщил РИА Новости Павлов.По информации комитета здравоохранения, медицинская помощь оказывается одному пострадавшему — мужчина госпитализирован в реанимацию Котельниковской ЦРБ.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

котельниково

волгоградская область

котельниковский район

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происшествия, котельниково, волгоградская область, котельниковский район