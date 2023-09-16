https://ria.ru/20230916/vzryv-1896683403.html

При взрыве газа в доме в Новосибирской области пострадали два человека

При взрыве газа в доме в Новосибирской области пострадали два человека - РИА Новости, 16.09.2023

При взрыве газа в доме в Новосибирской области пострадали два человека

Бревенчатый частный дом в городе Барабинске Новосибирской области оказался полностью разрушен из-за взрыва газа, двое мужчин получили травмы, они... РИА Новости, 16.09.2023

2023-09-16T11:39

2023-09-16T11:39

2023-09-16T11:39

происшествия

новосибирская область

барабинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НОВОСИБИРСК, 16 сен – РИА Новости. Бревенчатый частный дом в городе Барабинске Новосибирской области оказался полностью разрушен из-за взрыва газа, двое мужчин получили травмы, они госпитализированы, сообщает ГУМЧС по региону. "Хлопок газовоздушной смеси произошел в частном жилом доме Барабинска. Сообщение о происшествии поступило в 13.18 (09.18 мск) 16 сентября. Первый пожарной-спасательный расчет прибыл к месту происшествия через две минуты после вызова. По прибытии пожарные обнаружили разрушение бревенчатого дома и возгорание. В течение пяти минут пожар удалось локализовать, еще три минуты потребовались пожарным на ликвидацию открытого горения", - рассказали в ведомстве. По предварительным данным МЧС, в результате двое мужчин получили травмы. Пострадавших госпитализировали. Дом разрушен полностью. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

https://ria.ru/20230910/melitopol-1895382078.html

новосибирская область

барабинск

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, новосибирская область, барабинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)