https://ria.ru/20230916/vzryv-1896683403.html
При взрыве газа в доме в Новосибирской области пострадали два человека
При взрыве газа в доме в Новосибирской области пострадали два человека - РИА Новости, 16.09.2023
При взрыве газа в доме в Новосибирской области пострадали два человека
Бревенчатый частный дом в городе Барабинске Новосибирской области оказался полностью разрушен из-за взрыва газа, двое мужчин получили травмы, они... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T11:39
2023-09-16T11:39
2023-09-16T11:39
происшествия
новосибирская область
барабинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:518:2719:2048_1920x0_80_0_0_6acc993661317fa11715b63f24f3572b.jpg
НОВОСИБИРСК, 16 сен – РИА Новости. Бревенчатый частный дом в городе Барабинске Новосибирской области оказался полностью разрушен из-за взрыва газа, двое мужчин получили травмы, они госпитализированы, сообщает ГУМЧС по региону. "Хлопок газовоздушной смеси произошел в частном жилом доме Барабинска. Сообщение о происшествии поступило в 13.18 (09.18 мск) 16 сентября. Первый пожарной-спасательный расчет прибыл к месту происшествия через две минуты после вызова. По прибытии пожарные обнаружили разрушение бревенчатого дома и возгорание. В течение пяти минут пожар удалось локализовать, еще три минуты потребовались пожарным на ликвидацию открытого горения", - рассказали в ведомстве. По предварительным данным МЧС, в результате двое мужчин получили травмы. Пострадавших госпитализировали. Дом разрушен полностью. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
https://ria.ru/20230910/melitopol-1895382078.html
новосибирская область
барабинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f28aa5b87b9a746a2f9ef24bf09708b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, барабинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирская область, Барабинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При взрыве газа в доме в Новосибирской области пострадали два человека
При взрыве газа в частном доме в Новосибирской области пострадали два человека