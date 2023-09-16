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При взрыве газа в доме в Новосибирской области пострадали два человека - РИА Новости, 16.09.2023
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11:39 16.09.2023
https://ria.ru/20230916/vzryv-1896683403.html
При взрыве газа в доме в Новосибирской области пострадали два человека
При взрыве газа в доме в Новосибирской области пострадали два человека - РИА Новости, 16.09.2023
При взрыве газа в доме в Новосибирской области пострадали два человека
Бревенчатый частный дом в городе Барабинске Новосибирской области оказался полностью разрушен из-за взрыва газа, двое мужчин получили травмы, они... РИА Новости, 16.09.2023
2023-09-16T11:39
2023-09-16T11:39
происшествия
новосибирская область
барабинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 16 сен – РИА Новости. Бревенчатый частный дом в городе Барабинске Новосибирской области оказался полностью разрушен из-за взрыва газа, двое мужчин получили травмы, они госпитализированы, сообщает ГУМЧС по региону. "Хлопок газовоздушной смеси произошел в частном жилом доме Барабинска. Сообщение о происшествии поступило в 13.18 (09.18 мск) 16 сентября. Первый пожарной-спасательный расчет прибыл к месту происшествия через две минуты после вызова. По прибытии пожарные обнаружили разрушение бревенчатого дома и возгорание. В течение пяти минут пожар удалось локализовать, еще три минуты потребовались пожарным на ликвидацию открытого горения", - рассказали в ведомстве. По предварительным данным МЧС, в результате двое мужчин получили травмы. Пострадавших госпитализировали. Дом разрушен полностью. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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новосибирская область
барабинск
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происшествия, новосибирская область, барабинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новосибирская область, Барабинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При взрыве газа в доме в Новосибирской области пострадали два человека

При взрыве газа в частном доме в Новосибирской области пострадали два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НОВОСИБИРСК, 16 сен – РИА Новости. Бревенчатый частный дом в городе Барабинске Новосибирской области оказался полностью разрушен из-за взрыва газа, двое мужчин получили травмы, они госпитализированы, сообщает ГУМЧС по региону.
"Хлопок газовоздушной смеси произошел в частном жилом доме Барабинска. Сообщение о происшествии поступило в 13.18 (09.18 мск) 16 сентября. Первый пожарной-спасательный расчет прибыл к месту происшествия через две минуты после вызова. По прибытии пожарные обнаружили разрушение бревенчатого дома и возгорание. В течение пяти минут пожар удалось локализовать, еще три минуты потребовались пожарным на ликвидацию открытого горения", - рассказали в ведомстве.
По предварительным данным МЧС, в результате двое мужчин получили травмы. Пострадавших госпитализировали. Дом разрушен полностью. Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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ПроисшествияНовосибирская областьБарабинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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