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В Элисте взорвался газ в пятиэтажке
В Элисте взорвался газ в пятиэтажке - РИА Новости, 28.04.2023
В Элисте взорвался газ в пятиэтажке
Взрыв газа произошел в квартире пятиэтажного дома в Элисте, пострадавших и повреждений дома нет, сообщает в пятницу администрация города в своем... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:16
2023-04-28T12:16
2023-04-28T12:16
элиста
происшествия
россия
природный газ
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ВОЛГОГРАД, 28 апр – РИА Новости. Взрыв газа произошел в квартире пятиэтажного дома в Элисте, пострадавших и повреждений дома нет, сообщает в пятницу администрация города в своем Telegram-канале. "В Элисте в одном из домов в 6 микрорайоне, на 5 этаже, произошел хлопок газо-воздушной смеси. В результате происшествия пострадавших нет, повреждения конструкций стен не зафиксированы", - говорится в сообщении мэрии. Отмечается, что газ перекрыт только в пострадавшей квартире, власти окажут помощь ее владельцам.
https://ria.ru/20230427/vzryv-1868013149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элиста, происшествия, россия, природный газ
Элиста, Происшествия, Россия, Природный газ
В Элисте взорвался газ в пятиэтажке
В пятиэтажке в Элисте произошел взрыв газа, никто не пострадал