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В Элисте взорвался газ в пятиэтажке - РИА Новости, 28.04.2023
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12:16 28.04.2023
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В Элисте взорвался газ в пятиэтажке
В Элисте взорвался газ в пятиэтажке - РИА Новости, 28.04.2023
В Элисте взорвался газ в пятиэтажке
Взрыв газа произошел в квартире пятиэтажного дома в Элисте, пострадавших и повреждений дома нет, сообщает в пятницу администрация города в своем... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:16
2023-04-28T12:16
элиста
происшествия
россия
природный газ
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ВОЛГОГРАД, 28 апр – РИА Новости. Взрыв газа произошел в квартире пятиэтажного дома в Элисте, пострадавших и повреждений дома нет, сообщает в пятницу администрация города в своем Telegram-канале. "В Элисте в одном из домов в 6 микрорайоне, на 5 этаже, произошел хлопок газо-воздушной смеси. В результате происшествия пострадавших нет, повреждения конструкций стен не зафиксированы", - говорится в сообщении мэрии. Отмечается, что газ перекрыт только в пострадавшей квартире, власти окажут помощь ее владельцам.
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элиста, происшествия, россия, природный газ
Элиста, Происшествия, Россия, Природный газ
В Элисте взорвался газ в пятиэтажке

В пятиэтажке в Элисте произошел взрыв газа, никто не пострадал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 28 апр – РИА Новости. Взрыв газа произошел в квартире пятиэтажного дома в Элисте, пострадавших и повреждений дома нет, сообщает в пятницу администрация города в своем Telegram-канале.
"В Элисте в одном из домов в 6 микрорайоне, на 5 этаже, произошел хлопок газо-воздушной смеси. В результате происшествия пострадавших нет, повреждения конструкций стен не зафиксированы", - говорится в сообщении мэрии.
Отмечается, что газ перекрыт только в пострадавшей квартире, власти окажут помощь ее владельцам.
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ЭлистаПроисшествияРоссияПриродный газ
 
 
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