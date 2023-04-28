https://ria.ru/20230428/vzryv-1868413084.html

В Элисте взорвался газ в пятиэтажке

В Элисте взорвался газ в пятиэтажке - РИА Новости, 28.04.2023

В Элисте взорвался газ в пятиэтажке

Взрыв газа произошел в квартире пятиэтажного дома в Элисте, пострадавших и повреждений дома нет, сообщает в пятницу администрация города в своем... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:16

2023-04-28T12:16

2023-04-28T12:16

элиста

происшествия

россия

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152151/87/1521518791_0:82:3072:1810_1920x0_80_0_0_3f573c3a5c6e2c0a8d7d49c4f7b65a13.jpg

ВОЛГОГРАД, 28 апр – РИА Новости. Взрыв газа произошел в квартире пятиэтажного дома в Элисте, пострадавших и повреждений дома нет, сообщает в пятницу администрация города в своем Telegram-канале. "В Элисте в одном из домов в 6 микрорайоне, на 5 этаже, произошел хлопок газо-воздушной смеси. В результате происшествия пострадавших нет, повреждения конструкций стен не зафиксированы", - говорится в сообщении мэрии. Отмечается, что газ перекрыт только в пострадавшей квартире, власти окажут помощь ее владельцам.

https://ria.ru/20230427/vzryv-1868013149.html

элиста

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

элиста, происшествия, россия, природный газ