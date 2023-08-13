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Число погибших при взрыве газа в частном доме в Дагестане выросло до двух - РИА Новости, 13.08.2023
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17:58 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/vzryv-1889826403.html
Число погибших при взрыве газа в частном доме в Дагестане выросло до двух
Число погибших при взрыве газа в частном доме в Дагестане выросло до двух - РИА Новости, 13.08.2023
Число погибших при взрыве газа в частном доме в Дагестане выросло до двух
Женщина, получившая обширные ожоги в результате взрыва газа в частном доме в дагестанском Дербенте, умерла в ожоговом центре, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T17:58
2023-08-13T17:58
происшествия
дербент
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 13 авг - РИА Новости. Женщина, получившая обширные ожоги в результате взрыва газа в частном доме в дагестанском Дербенте, умерла в ожоговом центре, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики. В субботу утром произошел взрыв газа в двухэтажном частном жилом доме в Дербенте. В местную больницу были госпитализированы пять человек: трое детей и их родители. Двоих детей в тот же день выписали, 14-летний ребенок и оба родителя в крайне тяжелом состоянии были эвакуированы вертолетом в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале. Спустя несколько часов подросток скончался. "Круглосуточная интенсивная терапия и старания врачей, консультировавшихся в том числе и с федеральным центром, к сожалению, не смогли спасти женщину, пострадавшую при хлопке газа в Дербенте. Обширность и глубина ожогов оказались несовместимы с жизнью", - говорится в сообщении. Врачи ожогового центра делают все возможное для спасения мужчины, добавили в региональном минздраве.
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происшествия, дербент, махачкала
Происшествия, Дербент, Махачкала
Число погибших при взрыве газа в частном доме в Дагестане выросло до двух

Женщина, получившая ожоги при взрыве газа в Дагестане, умерла в больнице

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Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
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МАХАЧКАЛА, 13 авг - РИА Новости. Женщина, получившая обширные ожоги в результате взрыва газа в частном доме в дагестанском Дербенте, умерла в ожоговом центре, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
В субботу утром произошел взрыв газа в двухэтажном частном жилом доме в Дербенте. В местную больницу были госпитализированы пять человек: трое детей и их родители. Двоих детей в тот же день выписали, 14-летний ребенок и оба родителя в крайне тяжелом состоянии были эвакуированы вертолетом в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале. Спустя несколько часов подросток скончался.
"Круглосуточная интенсивная терапия и старания врачей, консультировавшихся в том числе и с федеральным центром, к сожалению, не смогли спасти женщину, пострадавшую при хлопке газа в Дербенте. Обширность и глубина ожогов оказались несовместимы с жизнью", - говорится в сообщении.
Врачи ожогового центра делают все возможное для спасения мужчины, добавили в региональном минздраве.
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ПроисшествияДербентМахачкала
 
 
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