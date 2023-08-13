https://ria.ru/20230813/vzryv-1889826403.html

Число погибших при взрыве газа в частном доме в Дагестане выросло до двух

Число погибших при взрыве газа в частном доме в Дагестане выросло до двух - РИА Новости, 13.08.2023

Число погибших при взрыве газа в частном доме в Дагестане выросло до двух

Женщина, получившая обширные ожоги в результате взрыва газа в частном доме в дагестанском Дербенте, умерла в ожоговом центре, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T17:58

2023-08-13T17:58

2023-08-13T17:58

происшествия

дербент

махачкала

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МАХАЧКАЛА, 13 авг - РИА Новости. Женщина, получившая обширные ожоги в результате взрыва газа в частном доме в дагестанском Дербенте, умерла в ожоговом центре, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики. В субботу утром произошел взрыв газа в двухэтажном частном жилом доме в Дербенте. В местную больницу были госпитализированы пять человек: трое детей и их родители. Двоих детей в тот же день выписали, 14-летний ребенок и оба родителя в крайне тяжелом состоянии были эвакуированы вертолетом в ожоговый центр Республиканской клинической больницы в Махачкале. Спустя несколько часов подросток скончался. "Круглосуточная интенсивная терапия и старания врачей, консультировавшихся в том числе и с федеральным центром, к сожалению, не смогли спасти женщину, пострадавшую при хлопке газа в Дербенте. Обширность и глубина ожогов оказались несовместимы с жизнью", - говорится в сообщении. Врачи ожогового центра делают все возможное для спасения мужчины, добавили в региональном минздраве.

https://ria.ru/20230813/vzryv-1889783015.html

дербент

махачкала

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, дербент, махачкала