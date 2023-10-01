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В Тобольске потушили пожар в жилом доме, где взорвался газ
В Тобольске потушили пожар в жилом доме, где взорвался газ - РИА Новости, 01.10.2023
В Тобольске потушили пожар в жилом доме, где взорвался газ
Пожар в пятиэтажном доме на улице Ремезова в Тобольске ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области. РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T23:43
2023-10-01T23:43
2023-10-01T23:43
происшествия
тобольск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 1 окт – РИА Новости. Пожар в пятиэтажном доме на улице Ремезова в Тобольске ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области. Взрыв газа в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Семена Ремезова в Тобольске произошел в воскресенье вечером, возникший при этом пожар перешел на кровлю и охватил площадь в 800 квадратных метров. "Открытое горение ликвидировано. На данный период времени проходит проливка конструкций", - сообщил врио начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Владимир Закутаев. В результате происшествия три человека пострадали и госпитализированы. По данным ГУ МЧС, всего из здания было эвакуировано 296 человек, они разместились у родственников и в пункте временного пребывания. В региональном следственном комитете ранее сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Облпрокуратура заявила об организации проверки, в ходе которой, в частности, будет дана оценка соблюдению требований при эксплуатации внутридомового газового оборудования.
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происшествия, тобольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменская область, жилье, россия
Происшествия, Тобольск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тюменская область, Жилье, Россия
В Тобольске потушили пожар в жилом доме, где взорвался газ
В Тобольске потушили пожар в жилой пятиэтажке, где взорвался газ
ТЮМЕНЬ, 1 окт – РИА Новости. Пожар в пятиэтажном доме на улице Ремезова в Тобольске ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.
Взрыв газа в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Семена Ремезова в Тобольске произошел в воскресенье вечером, возникший при этом пожар перешел на кровлю и охватил площадь в 800 квадратных метров.
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"Открытое горение ликвидировано. На данный период времени проходит проливка конструкций", - сообщил врио начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Владимир Закутаев.
В результате происшествия три человека пострадали и госпитализированы. По данным ГУ МЧС, всего из здания было эвакуировано 296 человек, они разместились у родственников и в пункте временного пребывания.
В региональном следственном комитете ранее сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Облпрокуратура заявила об организации проверки, в ходе которой, в частности, будет дана оценка соблюдению требований при эксплуатации внутридомового газового оборудования.
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