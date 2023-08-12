https://ria.ru/20230812/gaz-1889729777.html
Ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме в Дагестане, умер
Ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме в Дагестане, умер - РИА Новости, 12.08.2023
Ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме в Дагестане, умер
Подросток, получивший ожоги более 95% поверхности тела в результате взрыва газа в частном доме в дагестанском Дербенте, умер в больнице, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.08.2023
2023-08-12T17:56
2023-08-12T17:56
2023-08-12T17:56
происшествия
дербент
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 12 авг - РИА Новости. Подросток, получивший ожоги более 95% поверхности тела в результате взрыва газа в частном доме в дагестанском Дербенте, умер в больнице, сообщила пресс-служба Минздрава республики в Telegram-канале. В субботу утром произошел взрыв газа в частном жилом доме в Дербенте. Пострадала семья из пяти человек: трое детей и их родители. По данным Минздрава республики, 14-летний ребенок и оба родителя получили обширные ожоги и в крайне тяжелом состоянии были эвакуированы медицинским вертолетом в ожоговый центр в Махачкале. Двое других детей сильно не пострадали, их выписали в удовлетворительном состоянии. "После девяти часов интенсивной терапии, к сожалению, несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти ребенка 14 лет, получившего ожоги при хлопке газа в городе Дербенте. С самого начала состояние его оценивалось как крайне тяжелое, более 95% поражения площади тела, искусственная вентиляция легких", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230808/pozhar-1888871097.html
дербент
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происшествия, дербент, республика дагестан
Происшествия, Дербент, Республика Дагестан
Ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме в Дагестане, умер
Ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме в дагестанском Дербенте, умер