https://ria.ru/20230812/gaz-1889729777.html

Ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме в Дагестане, умер

Ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме в Дагестане, умер - РИА Новости, 12.08.2023

Ребенок, пострадавший при взрыве газа в доме в Дагестане, умер

Подросток, получивший ожоги более 95% поверхности тела в результате взрыва газа в частном доме в дагестанском Дербенте, умер в больнице, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.08.2023

2023-08-12T17:56

2023-08-12T17:56

2023-08-12T17:56

происшествия

дербент

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 12 авг - РИА Новости. Подросток, получивший ожоги более 95% поверхности тела в результате взрыва газа в частном доме в дагестанском Дербенте, умер в больнице, сообщила пресс-служба Минздрава республики в Telegram-канале. В субботу утром произошел взрыв газа в частном жилом доме в Дербенте. Пострадала семья из пяти человек: трое детей и их родители. По данным Минздрава республики, 14-летний ребенок и оба родителя получили обширные ожоги и в крайне тяжелом состоянии были эвакуированы медицинским вертолетом в ожоговый центр в Махачкале. Двое других детей сильно не пострадали, их выписали в удовлетворительном состоянии. "После девяти часов интенсивной терапии, к сожалению, несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти ребенка 14 лет, получившего ожоги при хлопке газа в городе Дербенте. С самого начала состояние его оценивалось как крайне тяжелое, более 95% поражения площади тела, искусственная вентиляция легких", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230808/pozhar-1888871097.html

дербент

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происшествия, дербент, республика дагестан