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В пятиэтажке под Пермью взорвался газ - РИА Новости, 14.06.2023
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22:56 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/gas-1878187199.html
В пятиэтажке под Пермью взорвался газ
В пятиэтажке под Пермью взорвался газ - РИА Новости, 14.06.2023
В пятиэтажке под Пермью взорвался газ
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в пермском Красновишерске, пострадал один человек, частично разрушилась перегородка, повреждены окна квартир,... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T22:56
2023-06-14T22:56
происшествия
пермь
красновишерск
пермский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕРМЬ, 14 июн - РИА Новости. Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в пермском Красновишерске, пострадал один человек, частично разрушилась перегородка, повреждены окна квартир, сообщила пресс-служба краевого МЧС. "Сообщение о хлопке бытового газа в квартире на пятом этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красновишерск, улица Лоскутова поступило 14 июня в 22.10 (20.10 мск). В результате происшествия травмирован один человек (мужчина)", — говорится в сообщении. До приезда спасателей из дома эвакуировались 60 жильцов, в том числе пятеро детей. Еще двоих человек спустили с четвертого этажа по автолестнице пожарные. Возгорание на площади 50 метров квадратных ликвидировано в 22.20 (20.20 мск). В результате инцидента сломались стёкла в окнах, произошло частичное разрушение перегородки между квартирами, обгорели стены квартиры, также огнем были повреждены домашние вещи. Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы краевого МЧС проводят проверку и устанавливают причины инцидента. Красновишерск находится примерно в 300 километрах от Перми, в северо-восточной части Пермского края. В городе проживает 14,5 тысячи человек. Рядом с Красновишерском находятся известные пермские природные достопримечательности: гора Полюд и скала Ветлан.
https://ria.ru/20230209/gaz-1850710501.html
пермь
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происшествия, пермь, красновишерск, пермский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пермь, Красновишерск, Пермский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В пятиэтажке под Пермью взорвался газ

В пятиэтажке под Пермью взорвался газ, пострадал человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРМЬ, 14 июн - РИА Новости. Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в пермском Красновишерске, пострадал один человек, частично разрушилась перегородка, повреждены окна квартир, сообщила пресс-служба краевого МЧС.
"Сообщение о хлопке бытового газа в квартире на пятом этаже многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красновишерск, улица Лоскутова поступило 14 июня в 22.10 (20.10 мск). В результате происшествия травмирован один человек (мужчина)", — говорится в сообщении.
До приезда спасателей из дома эвакуировались 60 жильцов, в том числе пятеро детей. Еще двоих человек спустили с четвертого этажа по автолестнице пожарные. Возгорание на площади 50 метров квадратных ликвидировано в 22.20 (20.20 мск). В результате инцидента сломались стёкла в окнах, произошло частичное разрушение перегородки между квартирами, обгорели стены квартиры, также огнем были повреждены домашние вещи.
Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы краевого МЧС проводят проверку и устанавливают причины инцидента.
Красновишерск находится примерно в 300 километрах от Перми, в северо-восточной части Пермского края. В городе проживает 14,5 тысячи человек. Рядом с Красновишерском находятся известные пермские природные достопримечательности: гора Полюд и скала Ветлан.
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ПроисшествияПермьКрасновишерскПермский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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