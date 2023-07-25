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В жилом доме в Нижнекамске прогремел взрыв

В жилом доме в Нижнекамске прогремел взрыв - РИА Новости, 25.07.2023

В жилом доме в Нижнекамске прогремел взрыв

В жилом доме в Нижнекамске прогремел взрыв, сообщил мэр города Рамиль Муллин на своей странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T08:35

2023-07-25T08:35

2023-07-25T09:55

происшествия

нижнекамск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В жилом доме в Нижнекамске прогремел взрыв, сообщил мэр города Рамиль Муллин на своей странице во "ВКонтакте"."Сегодня утром на Вахитова, 11 произошел хлопок. Ситуация под контролем экстренных служб, на месте создан оперативный штаб, который будет решать все вопросы по мере их поступления", — отметил он.Как сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана, пострадали два человека."Один пострадавший госпитализирован в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Вторая пострадавшая направлена на амбулаторное лечение", — уточнил представитель ведомства.По информации ГУ МЧС по Республике Татарстан, в 05:08 поступило сообщение о пожаре на первом этаже пятиэтажного многоквартирного панельного жилого дома. Спасатели вывели девять человек, в том числе одного ребенка, 15 человек эвакуировались самостоятельно.В 05:29 открытое горение ликвидировали. Сейчас специалисты устанавливают причину ЧП, известно, что дом газифицирован.Прокуратура Татарстана начала проверку.

https://ria.ru/20230725/vzryv-1886091071.html

нижнекамск

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Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске Кадры с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске 2023-07-25T08:35 true PT0M31S

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происшествия, нижнекамск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)