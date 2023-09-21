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Число погибших при обвале дома в Балашихе выросло до семи

Число погибших при обвале дома в Балашихе выросло до семи - РИА Новости, 21.09.2023

Число погибших при обвале дома в Балашихе выросло до семи

Жертвами обрушения дома в подмосковном городе Балашихе стали семь человек, пострадали 20, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 21.09.2023

2023-09-21T06:18

2023-09-21T06:18

2023-09-21T08:56

происшествия

балашиха

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в доме в балашихе

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Жертвами обрушения дома в подмосковном городе Балашихе стали семь человек, пострадали 20, сообщается в Telegram-канале МЧС."Поисковые работы и разбор завалов в Балашихе завершены. Всего пострадали 27 человек, из них семь человек погибли. Восемь человек госпитализированы, 12 человек от госпитализации отказались", — говорится в публикации.Ранее сообщалось о пяти жертвах, двое из которых — спасатели.Завалы на месте взрыва полностью разобраны, оттуда вывезли 226 кубометров мусора, добавили в МЧС.Взрыв на четвертом этаже девятиэтажки на Октябрьской улице прогремел в 08:21 утра 20 сентября. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждены не менее десяти квартир. Из дома эвакуировали 170 человек. Позже, во время разбора завалов, произошло повторное обрушение, под обвалившимися конструкциями оказались шесть спасателей, двое из которых погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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происшествия, балашиха, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в доме в балашихе