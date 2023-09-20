https://ria.ru/20230920/balashikha-1897477073.html

Взрыв в жилом доме в Балашихе

Взрыв в жилом доме в Балашихе - РИА Новости, 20.09.2023

Взрыв в жилом доме в Балашихе

Утром 20 сентября в жилом доме в Балашихе прогремел взрыв. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 20.09.2023

2023-09-20T11:26

2023-09-20T11:26

2023-09-20T12:30

фото

балашиха

взрыв в доме в балашихе

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Утром 20 сентября в жилом доме в Балашихе прогремел взрыв. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru.

балашиха

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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