https://ria.ru/20230914/gaz-1896412583.html
В Саратове при взрыве газа в жилом доме пострадал мужчина
В Саратове при взрыве газа в жилом доме пострадал мужчина - РИА Новости, 14.09.2023
В Саратове при взрыве газа в жилом доме пострадал мужчина
Газ взорвался в четырехквартирном доме в Саратове с последующим возгоранием, пострадал один человек, сообщили в областном главке МЧС. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T20:57
2023-09-14T20:57
2023-09-14T20:57
происшествия
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 14 сен - РИА Новости. Газ взорвался в четырехквартирном доме в Саратове с последующим возгоранием, пострадал один человек, сообщили в областном главке МЧС. "В 19.53 (18.53 мск) был вызов. Подразделения выехали на улицу Арбатскую на хлопок газовоздушной смеси в газовой плите. С места (установлено) загорание в одноэтажном четырехквартирном доме. Площадь пожара составила 1 квадратный метр, повреждены стены в двух комнатах квартиры. Пострадал мужчина 1970 года рождения, госпитализирован", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
https://ria.ru/20230804/gaz-1888228486.html
саратов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саратове при взрыве газа в жилом доме пострадал мужчина
В Саратове в четырехквартирном жилом доме взорвался газ, пострадал мужчина