https://ria.ru/20230914/gaz-1896412583.html

В Саратове при взрыве газа в жилом доме пострадал мужчина

В Саратове при взрыве газа в жилом доме пострадал мужчина - РИА Новости, 14.09.2023

В Саратове при взрыве газа в жилом доме пострадал мужчина

Газ взорвался в четырехквартирном доме в Саратове с последующим возгоранием, пострадал один человек, сообщили в областном главке МЧС. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T20:57

2023-09-14T20:57

2023-09-14T20:57

происшествия

саратов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg

САРАТОВ, 14 сен - РИА Новости. Газ взорвался в четырехквартирном доме в Саратове с последующим возгоранием, пострадал один человек, сообщили в областном главке МЧС. "В 19.53 (18.53 мск) был вызов. Подразделения выехали на улицу Арбатскую на хлопок газовоздушной смеси в газовой плите. С места (установлено) загорание в одноэтажном четырехквартирном доме. Площадь пожара составила 1 квадратный метр, повреждены стены в двух комнатах квартиры. Пострадал мужчина 1970 года рождения, госпитализирован", - сказали журналистам в пресс-службе главка.

https://ria.ru/20230804/gaz-1888228486.html

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)