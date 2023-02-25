https://ria.ru/20230225/novosibirsk-1854264404.html
Число жертв взрыва газа в доме в Новосибирске выросло до 15 человек
Число жертв взрыва газа в доме в Новосибирске выросло до 15 человек - РИА Новости, 25.02.2023
Число жертв взрыва газа в доме в Новосибирске выросло до 15 человек
Количество погибших после взрыва газа и частичного обрушения жилого пятиэтажного дома в Новосибирске 9 февраля увеличилось до 15 человек: в больнице скончалась... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T13:18
2023-02-25T13:18
2023-02-25T13:27
новосибирск
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 25 фев – РИА Новости. Количество погибших после взрыва газа и частичного обрушения жилого пятиэтажного дома в Новосибирске 9 февраля увеличилось до 15 человек: в больнице скончалась женщина, сообщила РИА Новости в субботу представитель облминздрава.Утром в четверг, 9 февраля на улице Линейная, 39 в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Сообщалось о гибели 14 человек. СК по делу об оказании небезопасных услуг задержал двоих жителей Омской области, производивших обслуживание газовых плит в доме. В последнее время в больницах оставались пять пострадавших."Скорая помощь 24 февраля доставила пациентку в тяжелом состоянии в реанимацию Бердской городской больницы с предварительным диагнозом "тромбоэмболия легочной артерии" из реабилитационного центра "Ортос", куда после операции, в соответствии со стандартами лечения, женщину перевели из НИИТО на второй этап реабилитации. Несмотря на проводимую интенсивную, в том числе тромболитическую, терапию, пациентка скончалась", - сообщила собеседница агентства.Ранее глава облминздрава Константин Хальзов сообщал журналистам, что женщина с травмой позвоночника, находившаяся в Новосибирском НИИ травматологии и ортопедии, – самая тяжелая с точки зрения перспектив дальнейшей реабилитации.
https://ria.ru/20230215/novosibirsk-1852085851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, происшествия
Новосибирск, Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске, Происшествия
13:18 25.02.2023 (обновлено: 13:27 25.02.2023)
Число жертв взрыва газа в доме в Новосибирске выросло до 15 человек
Облминздрав сообщил об увеличении числа жертв взрыва газа в Новосибирске до 15 человек
НОВОСИБИРСК, 25 фев – РИА Новости. Количество погибших после взрыва газа и частичного обрушения жилого пятиэтажного дома в Новосибирске 9 февраля увеличилось до 15 человек: в больнице скончалась женщина, сообщила РИА Новости в субботу представитель облминздрава.
Утром в четверг, 9 февраля на улице Линейная, 39 в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Сообщалось о гибели 14 человек. СК по делу об оказании небезопасных услуг задержал двоих жителей Омской области, производивших обслуживание газовых плит в доме. В последнее время в больницах оставались пять пострадавших.
"Скорая помощь 24 февраля доставила пациентку в тяжелом состоянии в реанимацию Бердской городской больницы с предварительным диагнозом "тромбоэмболия легочной артерии" из реабилитационного центра "Ортос", куда после операции, в соответствии со стандартами лечения, женщину перевели из НИИТО на второй этап реабилитации. Несмотря на проводимую интенсивную, в том числе тромболитическую, терапию, пациентка скончалась", - сообщила собеседница агентства.
Ранее глава облминздрава Константин Хальзов сообщал журналистам, что женщина с травмой позвоночника, находившаяся в Новосибирском НИИ травматологии и ортопедии, – самая тяжелая с точки зрения перспектив дальнейшей реабилитации.