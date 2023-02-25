https://ria.ru/20230225/novosibirsk-1854264404.html

Число жертв взрыва газа в доме в Новосибирске выросло до 15 человек

Число жертв взрыва газа в доме в Новосибирске выросло до 15 человек - РИА Новости, 25.02.2023

Число жертв взрыва газа в доме в Новосибирске выросло до 15 человек

Количество погибших после взрыва газа и частичного обрушения жилого пятиэтажного дома в Новосибирске 9 февраля увеличилось до 15 человек: в больнице скончалась... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T13:18

2023-02-25T13:18

2023-02-25T13:27

новосибирск

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850974706_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_38e32193c3ba8eaa9afa7d621c0d015a.jpg

НОВОСИБИРСК, 25 фев – РИА Новости. Количество погибших после взрыва газа и частичного обрушения жилого пятиэтажного дома в Новосибирске 9 февраля увеличилось до 15 человек: в больнице скончалась женщина, сообщила РИА Новости в субботу представитель облминздрава.Утром в четверг, 9 февраля на улице Линейная, 39 в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. Сообщалось о гибели 14 человек. СК по делу об оказании небезопасных услуг задержал двоих жителей Омской области, производивших обслуживание газовых плит в доме. В последнее время в больницах оставались пять пострадавших."Скорая помощь 24 февраля доставила пациентку в тяжелом состоянии в реанимацию Бердской городской больницы с предварительным диагнозом "тромбоэмболия легочной артерии" из реабилитационного центра "Ортос", куда после операции, в соответствии со стандартами лечения, женщину перевели из НИИТО на второй этап реабилитации. Несмотря на проводимую интенсивную, в том числе тромболитическую, терапию, пациентка скончалась", - сообщила собеседница агентства.Ранее глава облминздрава Константин Хальзов сообщал журналистам, что женщина с травмой позвоночника, находившаяся в Новосибирском НИИ травматологии и ортопедии, – самая тяжелая с точки зрения перспектив дальнейшей реабилитации.

https://ria.ru/20230215/novosibirsk-1852085851.html

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новосибирск, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске, происшествия