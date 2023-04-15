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В квартире жилого дома в Ангарске произошел взрыв газа - РИА Новости, 15.04.2023
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07:59 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/angarsk-1865498816.html
В квартире жилого дома в Ангарске произошел взрыв газа
В квартире жилого дома в Ангарске произошел взрыв газа - РИА Новости, 15.04.2023
В квартире жилого дома в Ангарске произошел взрыв газа
Взрыв газа произошел во время ремонта в квартире пятиэтажного дома в Ангарске Иркутской области, никто не пострадал, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T07:59
2023-04-15T07:59
происшествия
жилье
ангарск
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Взрыв газа произошел во время ремонта в квартире пятиэтажного дома в Ангарске Иркутской области, никто не пострадал, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону. "На первом этаже в квартире пятиэтажного дома произошел хлопок газа без последующего горения. Выбило окна. Несущие конструкции здания не повреждены. Жизнедеятельность населения не нарушена. Травмированных нет. В квартире проводились ремонтные работы", - говорится в сообщении. Уточняется, что самостоятельно из дома эвакуировались восемь человек. На месте работают следователи.
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происшествия, жилье, ангарск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Ангарск, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В квартире жилого дома в Ангарске произошел взрыв газа

В квартире жилого дома в Ангарске произошел взрыв газа, никто не пострадал

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкПожарная машина
Пожарная машина - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Пожарная машина. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Взрыв газа произошел во время ремонта в квартире пятиэтажного дома в Ангарске Иркутской области, никто не пострадал, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону.
"На первом этаже в квартире пятиэтажного дома произошел хлопок газа без последующего горения. Выбило окна. Несущие конструкции здания не повреждены. Жизнедеятельность населения не нарушена. Травмированных нет. В квартире проводились ремонтные работы", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что самостоятельно из дома эвакуировались восемь человек. На месте работают следователи.
 
ПроисшествияЖильеАнгарскИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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