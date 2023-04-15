https://ria.ru/20230415/angarsk-1865498816.html

В квартире жилого дома в Ангарске произошел взрыв газа

В квартире жилого дома в Ангарске произошел взрыв газа - РИА Новости, 15.04.2023

В квартире жилого дома в Ангарске произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел во время ремонта в квартире пятиэтажного дома в Ангарске Иркутской области, никто не пострадал, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T07:59

2023-04-15T07:59

2023-04-15T07:59

происшествия

жилье

ангарск

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Взрыв газа произошел во время ремонта в квартире пятиэтажного дома в Ангарске Иркутской области, никто не пострадал, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по региону. "На первом этаже в квартире пятиэтажного дома произошел хлопок газа без последующего горения. Выбило окна. Несущие конструкции здания не повреждены. Жизнедеятельность населения не нарушена. Травмированных нет. В квартире проводились ремонтные работы", - говорится в сообщении. Уточняется, что самостоятельно из дома эвакуировались восемь человек. На месте работают следователи.

https://ria.ru/20230209/gaz-1850710501.html

ангарск

иркутская область

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происшествия, жилье, ангарск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)