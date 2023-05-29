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В Ингушетии два человека пострадали при взрыве газа в частном доме - РИА Новости, 29.05.2023
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08:47 29.05.2023 (обновлено: 10:27 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/vzryv-1874743614.html
В Ингушетии два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В Ингушетии два человека пострадали при взрыве газа в частном доме - РИА Новости, 29.05.2023
В Ингушетии два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
Два человека, в том числе ребенок, пострадали в результате взрыва газа в частном доме в селе в Ингушетии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону на сайте. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T08:47
2023-05-29T10:27
происшествия
назрановский район
назрань
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 29 мая - РИА Новости. Два человека, в том числе ребенок, пострадали в результате взрыва газа в частном доме в селе в Ингушетии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону на сайте. "В 07.32 мск в понедельник поступило сообщение, что в Назрановском районе в селении Яндаре в частном одноэтажном жилом доме произошел хлопок газо-воздушной смеси без последующего возгорания. В результате пострадали два человека, среди которых один ребенок", - говорится в сообщении.Пострадавших с ожогами различной степени доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.По данным ведомства, в результате взрыва дом частично поврежден.Региональное СУ СК РФ сообщило, что по факту взрыва проводится доследственная проверка. "Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - отметили в ведомстве. Проверку проводит и прокуратура Назрановского района.
https://ria.ru/20230514/gaz-1871714668.html
назрановский район
назрань
республика ингушетия
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происшествия, назрановский район, назрань, республика ингушетия
Происшествия, Назрановский район, Назрань, Республика Ингушетия
В Ингушетии два человека пострадали при взрыве газа в частном доме

Два человека, включая ребенка, пострадали при взрыве газа в селении Яндаре в Ингушетии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НАЛЬЧИК, 29 мая - РИА Новости. Два человека, в том числе ребенок, пострадали в результате взрыва газа в частном доме в селе в Ингушетии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону на сайте.
«
"В 07.32 мск в понедельник поступило сообщение, что в Назрановском районе в селении Яндаре в частном одноэтажном жилом доме произошел хлопок газо-воздушной смеси без последующего возгорания. В результате пострадали два человека, среди которых один ребенок", - говорится в сообщении.
Пострадавших с ожогами различной степени доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.
По данным ведомства, в результате взрыва дом частично поврежден.
Региональное СУ СК РФ сообщило, что по факту взрыва проводится доследственная проверка. "Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - отметили в ведомстве. Проверку проводит и прокуратура Назрановского района.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
В Ингушетии из-за взрыва газа в частном доме пострадал ребенок
14 мая, 23:29
 
ПроисшествияНазрановский районНазраньРеспублика Ингушетия
 
 
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