https://ria.ru/20230529/vzryv-1874743614.html
В Ингушетии два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В Ингушетии два человека пострадали при взрыве газа в частном доме - РИА Новости, 29.05.2023
В Ингушетии два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
Два человека, в том числе ребенок, пострадали в результате взрыва газа в частном доме в селе в Ингушетии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону на сайте. РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T08:47
2023-05-29T08:47
2023-05-29T10:27
происшествия
назрановский район
назрань
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 29 мая - РИА Новости. Два человека, в том числе ребенок, пострадали в результате взрыва газа в частном доме в селе в Ингушетии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону на сайте. "В 07.32 мск в понедельник поступило сообщение, что в Назрановском районе в селении Яндаре в частном одноэтажном жилом доме произошел хлопок газо-воздушной смеси без последующего возгорания. В результате пострадали два человека, среди которых один ребенок", - говорится в сообщении.Пострадавших с ожогами различной степени доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.По данным ведомства, в результате взрыва дом частично поврежден.Региональное СУ СК РФ сообщило, что по факту взрыва проводится доследственная проверка. "Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - отметили в ведомстве. Проверку проводит и прокуратура Назрановского района.
https://ria.ru/20230514/gaz-1871714668.html
назрановский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, назрановский район, назрань, республика ингушетия
Происшествия, Назрановский район, Назрань, Республика Ингушетия
В Ингушетии два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
Два человека, включая ребенка, пострадали при взрыве газа в селении Яндаре в Ингушетии