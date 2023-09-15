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Загоревшийся в Махачкале дом был незаконно подключен к газу
Загоревшийся в Махачкале дом был незаконно подключен к газу - РИА Новости, 15.09.2023
Загоревшийся в Махачкале дом был незаконно подключен к газу
Жилой дом, в котором вчера начался пожар был несанкционированно подключен к газовым сетям самими жильцами, сообщает минэнерго Дагестана. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T09:37
2023-09-15T09:37
2023-09-15T09:37
происшествия
махачкала
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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ГРОЗНЫЙ, 15 сен – РИА Новости. Жилой дом, в котором вчера начался пожар был несанкционированно подключен к газовым сетям самими жильцами, сообщает минэнерго Дагестана. "Многоквартирный дом, где произошел хлопок газовоздушной смеси, был несанкционированно подключен к газовым сетям. Специалисты неоднократно его отключали. Однако жильцы все-таки снова незаконно подключились к газовым сетям, на этот раз шланговым соединением", — говорится в сообщении. Минэнерго Дагестана уточняет, что в доме отсутствует какая-либо исполнительно-техническая документация, в том числе договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Вчера вечером, 14 сентября, в пятиэтажном жилом доме в Махачкале произошло ЧП с газом, в результате которого начался пожар. По данным ГУМЧС, площадь возгорания составляла 600 "квадратов". Ранее городские власти сообщили, что пожар на четвертом и пятом этажах локализован, еще один этаж, мансардный, тушат. По информации регионального минздрава, в настоящий момент пострадавших нет. По данным МЧС России, пострадавших также нет. Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек, еще 10 спасли. Прокуратура Дагестана начала проверку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, Махачкала, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Загоревшийся в Махачкале дом был незаконно подключен к газу
Минэнерго: загоревшийся в Махачкале дом был незаконно подключен жильцами к газу