https://ria.ru/20230915/dom-1896457647.html

Загоревшийся в Махачкале дом был незаконно подключен к газу

Загоревшийся в Махачкале дом был незаконно подключен к газу - РИА Новости, 15.09.2023

Загоревшийся в Махачкале дом был незаконно подключен к газу

Жилой дом, в котором вчера начался пожар был несанкционированно подключен к газовым сетям самими жильцами, сообщает минэнерго Дагестана. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T09:37

2023-09-15T09:37

2023-09-15T09:37

происшествия

махачкала

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754987009_0:241:3214:2048_1920x0_80_0_0_f276e544394b8422c5813e170ef0e560.jpg

ГРОЗНЫЙ, 15 сен – РИА Новости. Жилой дом, в котором вчера начался пожар был несанкционированно подключен к газовым сетям самими жильцами, сообщает минэнерго Дагестана. "Многоквартирный дом, где произошел хлопок газовоздушной смеси, был несанкционированно подключен к газовым сетям. Специалисты неоднократно его отключали. Однако жильцы все-таки снова незаконно подключились к газовым сетям, на этот раз шланговым соединением", — говорится в сообщении. Минэнерго Дагестана уточняет, что в доме отсутствует какая-либо исполнительно-техническая документация, в том числе договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Вчера вечером, 14 сентября, в пятиэтажном жилом доме в Махачкале произошло ЧП с газом, в результате которого начался пожар. По данным ГУМЧС, площадь возгорания составляла 600 "квадратов". Ранее городские власти сообщили, что пожар на четвертом и пятом этажах локализован, еще один этаж, мансардный, тушат. По информации регионального минздрава, в настоящий момент пострадавших нет. По данным МЧС России, пострадавших также нет. Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек, еще 10 спасли. Прокуратура Дагестана начала проверку.

https://ria.ru/20230914/pozhar-1896425481.html

махачкала

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство энергетики рф (минэнерго россии)