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В Ульяновске завели уголовное дело после взрыва газа в жилом доме
В Ульяновске завели уголовное дело после взрыва газа в жилом доме - РИА Новости, 27.02.2023
В Ульяновске завели уголовное дело после взрыва газа в жилом доме
Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в пятиэтажке в Ульяновске, в результате которого пострадали два человека, сообщила пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T15:43
2023-02-27T15:43
2023-02-27T15:43
происшествия
ульяновск
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 27 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в пятиэтажке в Ульяновске, в результате которого пострадали два человека, сообщила пресс-служба СУСК по региону. Ранее в администрации Ульяновска РИА Новости сообщили, что в понедельник утром из-за взрыва бытового газа в четырехкомнатной квартире на пятом этаже дома на улице Ефремова, 129 пострадал мужчина, а также пожилая женщина, проходившая мимо по улице в момент инцидента. В результате взрыва в квартире снесло межкомнатную перегородку, были выбиты окна и двери. На месте работают сотрудники газовой службы, которым предстоит выяснить причину произошедшего, уточнили в мэрии. "Следственными органами СК РФ по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования двух человек в результате хлопка газа в многоквартирном доме (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в результате хлопка бытового газа 38-летний мужчина с ожогами госпитализирован, у его 92-летней соседки зафиксирован ушиб.
https://ria.ru/20230225/novosibirsk-1854264404.html
ульяновск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ульяновск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ульяновске завели уголовное дело после взрыва газа в жилом доме
После взрыва газа в доме в Ульяновске, где пострадали два человека, завели уголовное дело