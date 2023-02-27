https://ria.ru/20230227/delo-1854621018.html

В Ульяновске завели уголовное дело после взрыва газа в жилом доме

В Ульяновске завели уголовное дело после взрыва газа в жилом доме - РИА Новости, 27.02.2023

В Ульяновске завели уголовное дело после взрыва газа в жилом доме

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в пятиэтажке в Ульяновске, в результате которого пострадали два человека, сообщила пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:43

2023-02-27T15:43

2023-02-27T15:43

происшествия

ульяновск

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 27 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в пятиэтажке в Ульяновске, в результате которого пострадали два человека, сообщила пресс-служба СУСК по региону. Ранее в администрации Ульяновска РИА Новости сообщили, что в понедельник утром из-за взрыва бытового газа в четырехкомнатной квартире на пятом этаже дома на улице Ефремова, 129 пострадал мужчина, а также пожилая женщина, проходившая мимо по улице в момент инцидента. В результате взрыва в квартире снесло межкомнатную перегородку, были выбиты окна и двери. На месте работают сотрудники газовой службы, которым предстоит выяснить причину произошедшего, уточнили в мэрии. "Следственными органами СК РФ по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования двух человек в результате хлопка газа в многоквартирном доме (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в результате хлопка бытового газа 38-летний мужчина с ожогами госпитализирован, у его 92-летней соседки зафиксирован ушиб.

https://ria.ru/20230225/novosibirsk-1854264404.html

ульяновск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ульяновск, следственный комитет россии (ск рф)