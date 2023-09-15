https://ria.ru/20230915/makhachkala-1896430829.html

Власти Махачкалы назвали постройку дома, где взорвался газ, незаконной

Власти Махачкалы назвали постройку дома, где взорвался газ, незаконной - РИА Новости, 15.09.2023

Власти Махачкалы назвали постройку дома, где взорвался газ, незаконной

Жилой дом в Махачкале, где произошел взрыв газа и пожар, был построен самовольно и не введен в эксплуатацию, сообщили власти города. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T00:22

2023-09-15T00:22

2023-09-15T00:22

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ГРОЗНЫЙ, 15 сен – РИА Новости. Жилой дом в Махачкале, где произошел взрыв газа и пожар, был построен самовольно и не введен в эксплуатацию, сообщили власти города. "На данный момент известно, что дом был построен самовольно, разрешительных документов не имеет, не введён в эксплуатацию", — говорится в сообщении. Региональный главк МЧС в четверг вечером сообщил о взрыве газа в жилой пятиэтажке и последующем пожаре, он охватил 4-5 этажи и мансардный уровень. Площадь возгорания составила 600 "квадратов". По информации регионального минздрава, пострадавших нет. Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек, еще 10 спасли. Прокуратура Дагестана начала проверку.

махачкала

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия