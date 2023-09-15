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Власти Махачкалы назвали постройку дома, где взорвался газ, незаконной - РИА Новости, 15.09.2023
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00:22 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/makhachkala-1896430829.html
Власти Махачкалы назвали постройку дома, где взорвался газ, незаконной
Власти Махачкалы назвали постройку дома, где взорвался газ, незаконной - РИА Новости, 15.09.2023
Власти Махачкалы назвали постройку дома, где взорвался газ, незаконной
Жилой дом в Махачкале, где произошел взрыв газа и пожар, был построен самовольно и не введен в эксплуатацию, сообщили власти города. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T00:22
2023-09-15T00:22
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ГРОЗНЫЙ, 15 сен – РИА Новости. Жилой дом в Махачкале, где произошел взрыв газа и пожар, был построен самовольно и не введен в эксплуатацию, сообщили власти города. "На данный момент известно, что дом был построен самовольно, разрешительных документов не имеет, не введён в эксплуатацию", — говорится в сообщении. Региональный главк МЧС в четверг вечером сообщил о взрыве газа в жилой пятиэтажке и последующем пожаре, он охватил 4-5 этажи и мансардный уровень. Площадь возгорания составила 600 "квадратов". По информации регионального минздрава, пострадавших нет. Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек, еще 10 спасли. Прокуратура Дагестана начала проверку.
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махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Власти Махачкалы назвали постройку дома, где взорвался газ, незаконной

Власти Махачкалы: дом, где произошел взрыв газа, не был введен в эксплуатацию

© Фото : ГУ МЧС России по республике ДагестанПожар после взрыва газа в жилом доме в Махачкале
Пожар после взрыва газа в жилом доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© Фото : ГУ МЧС России по республике Дагестан
Пожар после взрыва газа в жилом доме в Махачкале. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 сен – РИА Новости. Жилой дом в Махачкале, где произошел взрыв газа и пожар, был построен самовольно и не введен в эксплуатацию, сообщили власти города.
"На данный момент известно, что дом был построен самовольно, разрешительных документов не имеет, не введён в эксплуатацию", — говорится в сообщении.
Региональный главк МЧС в четверг вечером сообщил о взрыве газа в жилой пятиэтажке и последующем пожаре, он охватил 4-5 этажи и мансардный уровень. Площадь возгорания составила 600 "квадратов". По информации регионального минздрава, пострадавших нет. Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек, еще 10 спасли. Прокуратура Дагестана начала проверку.
 
МахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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