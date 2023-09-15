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Власти Махачкалы назвали постройку дома, где взорвался газ, незаконной
Власти Махачкалы назвали постройку дома, где взорвался газ, незаконной - РИА Новости, 15.09.2023
Власти Махачкалы назвали постройку дома, где взорвался газ, незаконной
Жилой дом в Махачкале, где произошел взрыв газа и пожар, был построен самовольно и не введен в эксплуатацию, сообщили власти города. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T00:22
2023-09-15T00:22
2023-09-15T00:22
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ГРОЗНЫЙ, 15 сен – РИА Новости. Жилой дом в Махачкале, где произошел взрыв газа и пожар, был построен самовольно и не введен в эксплуатацию, сообщили власти города. "На данный момент известно, что дом был построен самовольно, разрешительных документов не имеет, не введён в эксплуатацию", — говорится в сообщении. Региональный главк МЧС в четверг вечером сообщил о взрыве газа в жилой пятиэтажке и последующем пожаре, он охватил 4-5 этажи и мансардный уровень. Площадь возгорания составила 600 "квадратов". По информации регионального минздрава, пострадавших нет. Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек, еще 10 спасли. Прокуратура Дагестана начала проверку.
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РИА Новости
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махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Власти Махачкалы назвали постройку дома, где взорвался газ, незаконной
Власти Махачкалы: дом, где произошел взрыв газа, не был введен в эксплуатацию