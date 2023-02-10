https://ria.ru/20230210/zavaly-1851016787.html
Из-под завалов дома в Новосибирске спасли 14 человек
Из-под завалов дома в Новосибирске спасли 14 человек - РИА Новости, 10.02.2023
Из-под завалов дома в Новосибирске спасли 14 человек
Спасатели достали живыми из-под завалов 14 человек после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Новосибирске, где взорвался газ, сообщается на сайте... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T08:41
2023-02-10T08:41
2023-02-10T08:42
происшествия
новосибирск
новосибирская область
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Спасатели достали живыми из-под завалов 14 человек после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Новосибирске, где взорвался газ, сообщается на сайте ГУМЧС по Новосибирской области. Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. По последним данным, 13 человек погибли. В пятницу утром завершены поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения. "По уточнённым данным на 10.00 (06.00 мск), удалось спасти 14 граждан, включая ребёнка, из них 9 человек с разной степенью травм доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230209/novosibirsk-1850948779.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
08:41 10.02.2023 (обновлено: 08:42 10.02.2023)
Из-под завалов дома в Новосибирске спасли 14 человек
Из-под завалов дома в Новосибирске, где взорвался газ, спасли 14 человек