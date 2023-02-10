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Из-под завалов дома в Новосибирске спасли 14 человек - РИА Новости, 10.02.2023
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Из-под завалов дома в Новосибирске спасли 14 человек
Из-под завалов дома в Новосибирске спасли 14 человек - РИА Новости, 10.02.2023
Из-под завалов дома в Новосибирске спасли 14 человек
Спасатели достали живыми из-под завалов 14 человек после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Новосибирске, где взорвался газ, сообщается на сайте... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T08:41
2023-02-10T08:42
происшествия
новосибирск
новосибирская область
взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Спасатели достали живыми из-под завалов 14 человек после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Новосибирске, где взорвался газ, сообщается на сайте ГУМЧС по Новосибирской области. Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. По последним данным, 13 человек погибли. В пятницу утром завершены поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения. "По уточнённым данным на 10.00 (06.00 мск), удалось спасти 14 граждан, включая ребёнка, из них 9 человек с разной степенью травм доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Взрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
08:41 10.02.2023 (обновлено: 08:42 10.02.2023)
 
Из-под завалов дома в Новосибирске спасли 14 человек

Из-под завалов дома в Новосибирске, где взорвался газ, спасли 14 человек

© РИА Новости / Владимир Николаев / Перейти в медиабанкСпасатели разбирают завалы на месте обрушение подъезда из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
Спасатели разбирают завалы на месте обрушение подъезда из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Владимир Николаев
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Спасатели разбирают завалы на месте обрушение подъезда из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Спасатели достали живыми из-под завалов 14 человек после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Новосибирске, где взорвался газ, сообщается на сайте ГУМЧС по Новосибирской области.
Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. По последним данным, 13 человек погибли. В пятницу утром завершены поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения.
"По уточнённым данным на 10.00 (06.00 мск), удалось спасти 14 граждан, включая ребёнка, из них 9 человек с разной степенью травм доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНовосибирскНовосибирская областьВзрыв газа в пятиэтажке в Новосибирске
 
 
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