https://ria.ru/20230210/zavaly-1851016787.html

Из-под завалов дома в Новосибирске спасли 14 человек

Из-под завалов дома в Новосибирске спасли 14 человек - РИА Новости, 10.02.2023

Из-под завалов дома в Новосибирске спасли 14 человек

Спасатели достали живыми из-под завалов 14 человек после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Новосибирске, где взорвался газ, сообщается на сайте... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T08:41

2023-02-10T08:41

2023-02-10T08:42

происшествия

новосибирск

новосибирская область

взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Спасатели достали живыми из-под завалов 14 человек после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Новосибирске, где взорвался газ, сообщается на сайте ГУМЧС по Новосибирской области. Утром в четверг на улице Линейная в Новосибирске после взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов четырехподъездного пятиэтажного дома. Разрушены около 30 квартир. По последним данным, 13 человек погибли. В пятницу утром завершены поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения. "По уточнённым данным на 10.00 (06.00 мск), удалось спасти 14 граждан, включая ребёнка, из них 9 человек с разной степенью травм доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230209/novosibirsk-1850948779.html

новосибирск

новосибирская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новосибирск, новосибирская область, взрыв газа в пятиэтажке в новосибирске