https://ria.ru/20230315/chita-1858002438.html

Начальнику газовой службы предъявили обвинение по делу о взрыве в Чите

Начальнику газовой службы предъявили обвинение по делу о взрыве в Чите - РИА Новости, 15.03.2023

Начальнику газовой службы предъявили обвинение по делу о взрыве в Чите

Следователи предъявили обвинение начальнику службы подземных газопроводов ОАО "Читаоблгаз" по делу о взрыве в доме посёлка Антипиха в Чите, сообщили в... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:45

2023-03-15T12:45

2023-03-15T12:45

происшествия

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чита

забайкальский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧИТА, 15 мар - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение начальнику службы подземных газопроводов ОАО "Читаоблгаз" по делу о взрыве в доме посёлка Антипиха в Чите, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Забайкальскому краю. Ранее следователи задержали мастера службы подземных газопроводов "Читаоблгаза". По версии следствия, он дал указание пустить газ в дом, зная, что не все квартиры обследованы. "Предъявлено обвинение начальнику службы подземных газопроводов ОАО "Читаоблгаз" в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ - выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемый знал о неисправности газового стояка, в котором были обнаружены признаки негерметичности, а также обладал информацией о неполном обследовании жилых квартир дома по улице Боровой, 6. С целью избежания наказания за срыв пуска газа, он распорядился подать газовую смесь пропан-бутана в дом, добавляет СУСК. Взрыв бытового газа произошел 9 марта в пятиэтажном многоквартирном доме. По информации минздрава края, в результате ЧП пострадали 11 человек, в том числе трое детей. В ходе аварийно-спасательных работ на месте взрыва удалось спасти 12 человек. Кроме того, 117 человек были эвакуированы из поврежденного здания.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, чита, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)