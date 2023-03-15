https://ria.ru/20230315/chita-1858002438.html
Начальнику газовой службы предъявили обвинение по делу о взрыве в Чите
Начальнику газовой службы предъявили обвинение по делу о взрыве в Чите - РИА Новости, 15.03.2023
Начальнику газовой службы предъявили обвинение по делу о взрыве в Чите
Следователи предъявили обвинение начальнику службы подземных газопроводов ОАО "Читаоблгаз" по делу о взрыве в доме посёлка Антипиха в Чите, сообщили в... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:45
2023-03-15T12:45
2023-03-15T12:45
происшествия
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чита
забайкальский край
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ЧИТА, 15 мар - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение начальнику службы подземных газопроводов ОАО "Читаоблгаз" по делу о взрыве в доме посёлка Антипиха в Чите, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Забайкальскому краю. Ранее следователи задержали мастера службы подземных газопроводов "Читаоблгаза". По версии следствия, он дал указание пустить газ в дом, зная, что не все квартиры обследованы. "Предъявлено обвинение начальнику службы подземных газопроводов ОАО "Читаоблгаз" в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ - выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемый знал о неисправности газового стояка, в котором были обнаружены признаки негерметичности, а также обладал информацией о неполном обследовании жилых квартир дома по улице Боровой, 6. С целью избежания наказания за срыв пуска газа, он распорядился подать газовую смесь пропан-бутана в дом, добавляет СУСК. Взрыв бытового газа произошел 9 марта в пятиэтажном многоквартирном доме. По информации минздрава края, в результате ЧП пострадали 11 человек, в том числе трое детей. В ходе аварийно-спасательных работ на месте взрыва удалось спасти 12 человек. Кроме того, 117 человек были эвакуированы из поврежденного здания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, чита, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Чита, Забайкальский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Начальнику газовой службы предъявили обвинение по делу о взрыве в Чите
Начальнику службы ОАО "Читаоблгаз" предъявили обвинение по делу о взрыве в доме в Антипихе
ЧИТА, 15 мар - РИА Новости.
Следователи предъявили обвинение начальнику службы подземных газопроводов ОАО "Читаоблгаз" по делу о взрыве в доме посёлка Антипиха в Чите, сообщили
в пресс-службе СУСК РФ по Забайкальскому краю.
Ранее следователи задержали мастера службы подземных газопроводов "Читаоблгаза". По версии следствия, он дал указание пустить газ в дом, зная, что не все квартиры обследованы.
Летучая смерть. Что кроется за взрывами газа в многоэтажках
"Предъявлено обвинение начальнику службы подземных газопроводов ОАО "Читаоблгаз" в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ - выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемый знал о неисправности газового стояка, в котором были обнаружены признаки негерметичности, а также обладал информацией о неполном обследовании жилых квартир дома по улице Боровой, 6. С целью избежания наказания за срыв пуска газа, он распорядился подать газовую смесь пропан-бутана в дом, добавляет СУСК.
Взрыв бытового газа произошел 9 марта в пятиэтажном многоквартирном доме. По информации минздрава края, в результате ЧП пострадали 11 человек, в том числе трое детей. В ходе аварийно-спасательных работ на месте взрыва удалось спасти 12 человек. Кроме того, 117 человек были эвакуированы из поврежденного здания.
Взрыв газа в жилом доме в Чите
Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.
1 из 8
Повреждены два этажа пятиэтажки.
2 из 8
Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.
3 из 8
Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.
4 из 8
К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и десять единиц техники.
5 из 8
На место трагедии выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.
6 из 8
На месте работают спасатели и следователи.
7 из 8
СК России возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.
8 из 8
Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.
1 из 8
Повреждены два этажа пятиэтажки.
2 из 8
Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.
3 из 8
Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.
4 из 8
К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и десять единиц техники.
5 из 8
На место трагедии выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.
6 из 8
На месте работают спасатели и следователи.
7 из 8
СК России возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.
8 из 8