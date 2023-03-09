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Взрыв газа в жилом доме в Чите
Взрыв газа в жилом доме в Чите - РИА Новости, 09.03.2023
Взрыв газа в жилом доме в Чите
В подъезде пятиэтажного жилого дома в Забайкалье взорвался газ, есть пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-09T11:48
2023-03-09T11:48
2023-03-09T11:48
фото
чита
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв
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В подъезде пятиэтажного жилого дома в Забайкалье взорвался газ, есть пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, чита, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв
Фото, Чита, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв