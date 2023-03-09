https://ria.ru/20230309/chita-1856700416.html

Взрыв газа в жилом доме в Чите

Взрыв газа в жилом доме в Чите - РИА Новости, 09.03.2023

Взрыв газа в жилом доме в Чите

В подъезде пятиэтажного жилого дома в Забайкалье взорвался газ, есть пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-09T11:48

2023-03-09T11:48

2023-03-09T11:48

фото

чита

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв

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В подъезде пятиэтажного жилого дома в Забайкалье взорвался газ, есть пострадавшие. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

чита

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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