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В Махачкале в многоэтажном доме взорвался газ - РИА Новости, 09.08.2023
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10:56 09.08.2023 (обновлено: 12:56 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/vzryv-1889002762.html
В Махачкале в многоэтажном доме взорвался газ
В Махачкале в многоэтажном доме взорвался газ - РИА Новости, 09.08.2023
В Махачкале в многоэтажном доме взорвался газ
В многоэтажном жилом доме в Махачкале прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:56
2023-08-09T12:56
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 9 авг — РИА Новости. В многоэтажном жилом доме в Махачкале прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Газ взорвался в многоэтажном доме по улице Айвазовского в Махачкале. Повреждения получили около 20 квартир", — сказал собеседник агентства.В региональном главке МЧС подтвердили, что взрыв газовоздушной смеси произошел около десяти часов утра. В доме повреждены внутренние перегородки, а во дворе — шесть припаркованных автомобилей.По информации Минздрава Дагестана, при взрыве пострадали семь взрослых и один ребенок, которому потребовалась госпитализация."Ребенок трех лет получил черепно-мозговую травму (сотрясение мозга. — Прим. ред.) и ранение глаза. Он госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу, врачами оказывается вся необходимая помощь. Еще семерым взрослым оказана помощь амбулаторно", — уточнили в ведомстве.Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что из дома эвакуировали 150 человек, в том числе 35 детей. Всем им окажут помощь, заверил он.
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происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
В Махачкале в многоэтажном доме взорвался газ

В Махачкале при взрыве газа в многоэтажном жилом доме пострадали около 20 квартир

© Фото : ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана/TelegramСпасатели на месте взрыва в многоэтажном доме в Махачкале
Спасатели на месте взрыва в многоэтажном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана/Telegram
Спасатели на месте взрыва в многоэтажном доме в Махачкале
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 9 авг — РИА Новости. В многоэтажном жилом доме в Махачкале прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Газ взорвался в многоэтажном доме по улице Айвазовского в Махачкале. Повреждения получили около 20 квартир", — сказал собеседник агентства.
В региональном главке МЧС подтвердили, что взрыв газовоздушной смеси произошел около десяти часов утра. В доме повреждены внутренние перегородки, а во дворе — шесть припаркованных автомобилей.
По информации Минздрава Дагестана, при взрыве пострадали семь взрослых и один ребенок, которому потребовалась госпитализация.
"Ребенок трех лет получил черепно-мозговую травму (сотрясение мозга. — Прим. ред.) и ранение глаза. Он госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу, врачами оказывается вся необходимая помощь. Еще семерым взрослым оказана помощь амбулаторно", — уточнили в ведомстве.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что из дома эвакуировали 150 человек, в том числе 35 детей. Всем им окажут помощь, заверил он.
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