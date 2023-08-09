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В Махачкале в многоэтажном доме взорвался газ
В Махачкале в многоэтажном доме взорвался газ - РИА Новости, 09.08.2023
В Махачкале в многоэтажном доме взорвался газ
В многоэтажном жилом доме в Махачкале прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:56
2023-08-09T10:56
2023-08-09T12:56
происшествия
махачкала
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 9 авг — РИА Новости. В многоэтажном жилом доме в Махачкале прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Газ взорвался в многоэтажном доме по улице Айвазовского в Махачкале. Повреждения получили около 20 квартир", — сказал собеседник агентства.В региональном главке МЧС подтвердили, что взрыв газовоздушной смеси произошел около десяти часов утра. В доме повреждены внутренние перегородки, а во дворе — шесть припаркованных автомобилей.По информации Минздрава Дагестана, при взрыве пострадали семь взрослых и один ребенок, которому потребовалась госпитализация."Ребенок трех лет получил черепно-мозговую травму (сотрясение мозга. — Прим. ред.) и ранение глаза. Он госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу, врачами оказывается вся необходимая помощь. Еще семерым взрослым оказана помощь амбулаторно", — уточнили в ведомстве.Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что из дома эвакуировали 150 человек, в том числе 35 детей. Всем им окажут помощь, заверил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
В Махачкале в многоэтажном доме взорвался газ
В Махачкале при взрыве газа в многоэтажном жилом доме пострадали около 20 квартир
МАХАЧКАЛА, 9 авг — РИА Новости. В многоэтажном жилом доме в Махачкале прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Газ взорвался в многоэтажном доме по улице Айвазовского в Махачкале. Повреждения получили около 20 квартир", — сказал собеседник агентства.
В региональном главке МЧС
подтвердили, что взрыв газовоздушной смеси произошел около десяти часов утра. В доме повреждены внутренние перегородки, а во дворе — шесть припаркованных автомобилей.
По информации Минздрава Дагестана, при взрыве пострадали семь взрослых и один ребенок, которому потребовалась госпитализация.
"Ребенок трех лет получил черепно-мозговую травму (сотрясение мозга. — Прим. ред.) и ранение глаза. Он госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу, врачами оказывается вся необходимая помощь. Еще семерым взрослым оказана помощь амбулаторно", — уточнили в ведомстве.
Глава Дагестана Сергей Меликов
сообщил, что из дома эвакуировали 150 человек, в том числе 35 детей. Всем им окажут помощь, заверил он.
В Астрахани потушили пожар в доме, где взорвался газ