https://ria.ru/20230809/vzryv-1889002762.html

В Махачкале в многоэтажном доме взорвался газ

В Махачкале в многоэтажном доме взорвался газ - РИА Новости, 09.08.2023

В Махачкале в многоэтажном доме взорвался газ

В многоэтажном жилом доме в Махачкале прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T10:56

2023-08-09T10:56

2023-08-09T12:56

происшествия

махачкала

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 9 авг — РИА Новости. В многоэтажном жилом доме в Махачкале прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Газ взорвался в многоэтажном доме по улице Айвазовского в Махачкале. Повреждения получили около 20 квартир", — сказал собеседник агентства.В региональном главке МЧС подтвердили, что взрыв газовоздушной смеси произошел около десяти часов утра. В доме повреждены внутренние перегородки, а во дворе — шесть припаркованных автомобилей.По информации Минздрава Дагестана, при взрыве пострадали семь взрослых и один ребенок, которому потребовалась госпитализация."Ребенок трех лет получил черепно-мозговую травму (сотрясение мозга. — Прим. ред.) и ранение глаза. Он госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу, врачами оказывается вся необходимая помощь. Еще семерым взрослым оказана помощь амбулаторно", — уточнили в ведомстве.Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что из дома эвакуировали 150 человек, в том числе 35 детей. Всем им окажут помощь, заверил он.

https://ria.ru/20230808/pozhar-1888871097.html

махачкала

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, махачкала, республика дагестан